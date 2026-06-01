Después de la cumbre Macri-Cornejo, el PRO de Mendoza se encamina a renovar sus autoridades

El PRO de Mendoza transita semanas decisivas de cara a la renovación de sus autoridades partidarias . A pocos días del cierre para la presentación de listas (6 de junio) los principales sectores internos avanzan en conversaciones para evitar una interna y conformar una conducción de consenso , en una estrategia que también busca fortalecer al espacio de cara al escenario político de 2027.

"Es una joya": el elogio de Mauricio Macri a Esteban Allasino en su visita a Mendoza

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Las negociaciones involucran al sector referenciado en la vicegobernadora Hebe Casado -quien abandonó el partido el año pasado pero mantiene a sus seguidores adentro- y al grupo que responde al vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, Omar De Marchi . Según pudo saber este medio, durante las últimas semanas se realizaron reuniones para acercar posiciones y analizar la integración de los distintos órganos partidarios.

El actual presidente del PRO Mendoza, Gabriel Padrines , concluye su mandato en un contexto muy distinto al que atravesó el partido durante 2024, cuando las disputas entre los distintos espacios derivaron en acusaciones cruzadas y presentaciones ante la Justicia Electoral. Ahora, el clima interno parece orientado hacia la construcción de un acuerdo.

La búsqueda de unidad tiene su origen en los contactos que comenzaron a gestarse tras el encuentro nacional del PRO realizado en Parque Norte durante marzo, en los que Mauricio Macri transmitió a la dirigencia partidaria la necesidad de dejar atrás las diferencias internas y priorizar acuerdos en cada distrito.

Ese mensaje volvió a reiterarse durante la visita que el expresidente realizó a Mendoza en mayo para participar de la actividad denominada “Próximo Paso” .

Como parte de ese proceso, ambos sectores acordaron avanzar en una mesa de negociación que contará con representantes de cada espacio y con la participación de un dirigente enviado por la conducción nacional del PRO para facilitar el diálogo.

Entre los nombres que aparecen para cumplir ese rol figura Fran Quintana, actual secretario de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por el sector de Casado participarán Laura Pascualetti y el secretario Legislativo de la Cámara de Senadores, Lucas Faure.

El secto de Hebe Casado PRO El sector político que responde a la vicegobernadora, Hebe Casado junto al exministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triarca.

Mientras que por el espacio vinculado a De Marchi los interlocutores todavía no están definidos, aunque todo parece indicar que serán el actual titular del PRO, Gabriel Padrines y el jefe comunal de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.

La intención es alcanzar un entendimiento antes de la presentación de listas y evitar que la disputa por las autoridades derive en una elección interna. Los comicios están previstos para el 28 de junio.

El nombre del consenso

Aunque las conversaciones siguen abiertas, el nombre de Esteban Allasino, comenzó a consolidarse como una de las alternativas con mayores posibilidades de reunir consenso entre los distintos sectores. Según indicaron desde su entorno, el jefe comunal no tiene una vocación partidaria marcada y mantiene un perfil centrado en la gestión municipal.

“La verdad es que no le gusta la política partidaria; es 100% gestión. Pero entiende que es la figura más importante del PRO en la provincia y que las cosas se cambian y mejoran desde adentro, siempre con cultura de equipo”, señalaron cerca del intendente.

Pese a esa mirada, distintas fuentes partidarias coinciden en que Allasino aparece como una figura capaz de sintetizar los intereses de los sectores que hoy negocian la conducción del espacio.

Incluso, dirigentes del PRO consultados sostienen que “la unidad se conduce con Allasino” y que su eventual desembarco en la presidencia facilitaría un acuerdo integral.

MM - PRADINES - ALLASINO El líder del partido amarillo resaltó la gestión del jefe comunal y valoró el trabajo político del PRO en Luján de Cuyo.

El respaldo de Macri y la sugerencia de Cornejo

Durante su visita a Mendoza en mayo para participar del encuentro “Próximo Paso”, Mauricio Macri dedicó varios elogios a Esteban Allasino, en una señal que dentro del PRO fue interpretada como un fuerte respaldo político.

“Yo le digo a los mendocinos que están acá que este pibe es una joya. Cuidado y cuídenlo”, expresó el expresidente al referirse al jefe comunal. Macri sostuvo además que no es frecuente encontrar dirigentes “con tanta energía, tanta capacidad y tanta pasión en hacer las cosas” y destacó el trabajo realizado por Allasino al frente del municipio.

El fundador del PRO también vinculó el crecimiento político del intendente con el proceso de formación de dirigentes dentro del partido y resaltó la continuidad de gestión en Luján de Cuyo. “Pudo demostrar sucediendo a los anteriores y también ha hecho las cosas bien”, afirmó.

Mauricio Macri cerró la visita a Mendoza en un bodegón: cuál fue el pedido que recibió de Cornejo Mauricio Macri cerró la visita a Mendoza en un bodegón: cuál fue el pedido que recibió de Cornejo.

Las señales hacia Allasino no se limitaron al acto partidario. Tras la actividad realizada en el hotel Hilton de Guaymallén, Macri compartió una cena con el gobernador Alfredo Cornejo. Según trascendió desde el entorno de ese encuentro, uno de los temas abordados fue el futuro del PRO mendocino y la renovación de sus autoridades.

En ese contexto, Cornejo le habría sugerido al expresidente que Allasino encabezara el partido en Mendoza. Si bien la posibilidad nunca fue confirmada oficialmente, el dato volvió a cobrar relevancia en medio de las negociaciones que mantienen los distintos sectores internos para alcanzar una lista de unidad.

La discusión por los cargos partidarios

Las conversaciones no sólo giran en torno a la presidencia del partido. También incluyen la integración de otros órganos internos que forman parte de la estructura partidaria.

Mientras Gabriel Padrines aspira a continuar al frente del PRO Mendoza, su eventual reelección no reúne hoy el mismo nivel de consenso que otras alternativas en discusión.

Consultado sobre el estado de las conversaciones y la posibilidad de conformar una lista de unidad, Padrines señaló: “En una lista son bienvenidos todos aquellos que quieran construir el Próximo Paso”.

En cambio, desde el sector cercano a Hebe Casado estarían dispuestos a aceptar que el espacio referenciado en De Marchi mantenga la presidencia del partido si el elegido es Esteban Allasino y existe una distribución equilibrada de los distintos ámbitos de conducción.

Entre ellos aparecen la Asamblea Partidaria, el Consejo Partidario, Mujeres PRO y la Juventud PRO. La conformación de esos espacios forma parte de las negociaciones que continuarán durante los próximos días y que serán analizadas en la mesa de diálogo impulsada por la conducción nacional.