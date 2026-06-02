Histórico nombramiento en el Vaticano: una laica mexicana será la nueva jefa de comunicación del Papa León XIV

En un giro que promete sacudir los pasillos de la Santa Sede y que marca un verdadero hito en la historia de la Iglesia católica, el papa León XIV nombró a la laica mexicana María Montserrat Alvarado como la nueva Prefecta del Dicasterio para la Comunicación . La noticia, confirmada oficialmente este martes por el portal institucional Vatican News, repercutió con fuerza en todo el mundo.

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El nombramiento no es un dato menor. Alvarado, quien se venía desempeñando como la máxima responsable de operaciones de la influyente cadena católica EWTN News, se convertirá formalmente en la primera mujer no religiosa (laica) en ponerse al frente de un dicasterio de la Santa Sede . De esta manera, el actual Pontífice ratifica y profundiza el camino de reforma estructural y renovación de la Curia Romana que en su momento inició el papa Francisco, abriendo espacios de máxima responsabilidad y liderazgo a los fieles laicos.

La ejecutiva mexicana asumirá sus funciones el próximo 1° de noviembre , reemplazando al italiano Paolo Ruffini , quien está próximo a cumplir los 70 años (edad fijada para la jubilación) y que ya arrastraba un desgaste importante. Medios internacionales venían reflejando un escándalo creciente en torno a la figura de Ruffini debido a su encendida defensa del uso de las imágenes y obras del cuestionado sacerdote y artista Marko Rupnik, una situación que generó fuertes cortocircuitos dentro y fuera del Vaticano.

Nacida en la Ciudad de México, María Montserrat Alvarado ostenta un currículum académico y profesional de primer nivel que justifica la confianza depositada por el Papa. Es egresada de la Universidad Internacional de Florida y de la Universidad George Washington.

Entre los años 2009 y 2023, Alvarado consolidó su perfil ejecutivo ocupando puestos de altísima responsabilidad en el Becket Fund for Religious Liberty, una organización ampliamente reconocida por sus iniciativas dedicadas a la defensa legal de la libertad religiosa y la promoción de la dignidad humana en diversos tribunales internacionales.

Ya en 2023, dio el salto definitivo al corazón de los medios católicos globales al asumir como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la división informativa de la Eternal Word Television Network. Desde ese rol, la flamante prefecta estuvo a cargo de supervisar un monumental entramado mediático transcontinental que produce contenidos de alta calidad en siete idiomas, con presencia fuerte en televisión, radio, prensa escrita y plataformas digitales.

Un superministerio con tonada teológica y tecnológica

Para dimensionar el peso del cargo que asumirá Alvarado, basta repasar el organigrama vaticano. El Dicasterio para la Comunicación fue creado por el Papa Francisco el 27 de junio de 2015 con el objetivo de unificar y modernizar el aparato de prensa de la Iglesia.

Bajo el mando de la mexicana quedará la supervisión directa de una imponente maquinaria comunicacional que incluye:

Vatican News y Radio Vaticana .

El histórico periódico romano L’Osservatore Romano .

Vatican Media (servicios globales de fotografía, audio y video).

La Oficina de Prensa de la Santa Sede .

La Editorial Vaticana, la Imprenta y la Filmoteca Vaticana.

Lejos de ser un puesto meramente técnico o de relaciones públicas, este organismo también tiene la tarea de profundizar y desarrollar los aspectos teológicos y pastorales de la actividad comunicativa de la Iglesia en el mundo contemporáneo.

Reacciones y una transición en "clave de comunión"

La noticia fue recibida con sorpresa y optimismo en el ambiente eclesiástico. La propia Alvarado se mostró conmovida tras el anuncio oficial:

"Aunque este nombramiento ha sido inesperado, lo recibo con un sincero deseo de servir al Santo Padre, el Papa, en el inicio de su pontificado. Estoy agradecida a Paolo Ruffini por su liderazgo a lo largo de los últimos años y espero continuar, con amistad y esperanza, la importante labor de fortalecer el Dicasterio para que pueda seguir sirviendo a la Iglesia en Roma y en todas partes para comunicar a Cristo al mundo", declaró la flamante funcionaria en un comunicado oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, el prefecto saliente, Paolo Ruffini —quien en 2018 había sido el primer laico contratado para esa función— envió una afectuosa carta de despedida a los empleados del área para calmar las aguas y ordenar la transición de cara a los próximos meses.

"He entrado en la recta final de la carrera. Con Montserrat Alvarado nos conocemos bien y en los próximos meses trabajaremos en estrecha colaboración, en el espíritu de comunión que nos une en la Iglesia", expresó Ruffini, buscando asegurar un traspaso de mando ordenado y prolijo.

Desde el sector privado también llegaron elogios. Michael P. Warsaw, presidente del consejo de administración y director ejecutivo de EWTN, destacó que Alvarado supo ganarse "la confianza y el respeto de todos los que tuvieron el privilegio de trabajar a su lado" y cerró enviándole el apoyo y las oraciones de toda la cadena internacional para esta nueva e histórica etapa que iniciará en el Vaticano.