Se complican los incendios España: casi 88.000 personas fueron evacuadas o confinadas.

Los devastadores incendios forestales que afectan a Madrid y Ávila (España) continúan fuera de control y ya son considerados un único gran incendio , una decisión adoptada por las autoridades ante el avance de las llamas, que ya arrasaron cerca de 20.000 hectáreas y obligaron a evacuar o confinar a casi 88.000 personas .

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , anunció este sábado que ambos focos pasarán a gestionarse bajo un mando unificado para agilizar las tareas de extinción. La decisión fue tomada por la Unidad Militar de Emergencias (UME) debido a la magnitud del siniestro y a la complejidad de la situación.

" La situación sigue siendo compleja ", advirtió Sánchez tras participar en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, donde explicó que la incertidumbre sobre la intensidad y dirección del viento, sumada a la posibilidad de tormentas secas, dificulta las tareas de combate contra el fuego.

Vecinos de la localidad madrileña de Cadalso de los Vídrios proceden al desalojo del municipio, este sábado.

El Gobierno ordenó la evacuación de todo el Valle del Tiétar , en la provincia de Ávila, una medida que alcanza a unas 30.000 personas .

Además, en la Comunidad de Madrid fueron evacuados los municipios de Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios , mientras que la cercanía de las llamas también obligó a desalojar la localidad de Cenicientos , donde funcionaba el puesto de mando avanzado desde el que se coordinaban los operativos.

Efectivos de Bomberos en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, este sábado. EFE

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, indicó que la evolución del incendio en el Valle del Tiétar fue "muy intensa" y confirmó que siete municipios de Ávila y dos de Madrid debieron ser evacuados. También señaló que la prioridad absoluta continúa siendo garantizar la seguridad de la población y realizar evacuaciones ordenadas.

Por su parte, el jefe de la UME, el general Francisco Javier Marcos, explicó que la unificación del mando busca optimizar la respuesta y ganar tiempo frente a un incendio que podría obligar también a evacuar la zona de San Martín de Valdeiglesias.

Según datos del Ministerio del Interior, el fuego consumió entre 13.000 y 15.000 hectáreas en Ávila y cerca de 10.000 en Madrid, pero la Comunidad madrileña eleva esa cifra a unas 12.000 hectáreas.

Vista de la humareda producida por los incendios de la sierra oeste de la Comunidad desde el cerro del Viso, en Alcalá de Henares. EFE

Las autoridades indicaron que las estrategias de extinción se modifican constantemente debido a las condiciones meteorológicas, especialmente por el desplazamiento del incendio hacia el Valle del Tiétar.

Un año récord de incendios

Pedro Sánchez alertó además sobre la gravedad de la temporada de incendios en España y sostuvo que el país ya registra 130.000 hectáreas quemadas en lo que va de 2026, por lo que insistió en la necesidad de avanzar hacia un pacto de Estado contra la emergencia climática.

En la misma línea, el Ministerio para la Transición Ecológica informó que, entre el 1 de enero y el 25 de julio, la superficie afectada por incendios alcanzó 125.937 hectáreas, frente a las poco más de 24.000 hectáreas registradas en el mismo período del año pasado.

Además, en lo que va del año ya se contabilizaron 32 grandes incendios forestales, una cifra que supera ampliamente la media de nueve registrada para esta época durante la última década.