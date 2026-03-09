9 de marzo de 2026 - 19:05

Polémica en España: renunció una concejal que detuvo una obra feminista por considerarla "ofensiva"

La funcionaria del Partido Popular (PP) ingresó en medio de la obra, dijo que “la obra de teatro terminaba” y pidió disculpas por las faltas de respeto. Sin embargo, el público de la sala reaccionó en su contra. El PSOE sacó un comunicado crítico.

Por Redacción Mundo

Una concejal de España presentó su renuncia luego de protagonizar un episodio que generó polémica durante una actividad teatral vinculada al Día Internacional de la Mujer. La funcionaria había detenido una obra de teatro en pleno desarrollo por considerar que su contenido era ofensivo.

El hecho generó un fuerte debate político y cultural en la localidad de Collado Villalba. Tras la repercusión del caso, Noelia Díaz Vaca pidió disculpas públicamente y reconoció que su reacción no fue apropiada, por lo que decidió apartarse del puesto para asumir las consecuencias del hecho.

En un mensaje difundido en X, Diaz Vaca lamentó lo ocurrido durante la representación teatral y pidió perdón por la manera en que se desarrollaron los hechos. "Mi reacción no fue la adecuada y soy consciente de que, como representante, debo actuar siempre desde la serenidad y el respeto", indicó.

Posteriormente decidió presentar su dimisión para asumir la responsabilidad por lo sucedido, según informó el Ayuntamiento de Collado Villalba, Madrid, España en un comunidad oficial.

Video: polémica por la interrupción de una obra

El episodio que desencadenó la polémica ocurrió el sábado en la Casa de la Cultura del municipio, donde se estaba presentando el monólogo satírico Ser Mujer, incluido dentro de la programación municipal por el Día Internacional de la Mujer.

Durante la función, la concejal subió al escenario e interrumpió la obra frente al público. "Discúlpenme pero esta obra de teatro y este teatro acaba aquí. Lamento mucho todas las faltas de respeto que se han tenido", afirmó, según se observa en un video difundido en redes por dirigentes del PSOE.

Embed

Tras lo ocurrido, el PSOE de Collado Villalba difundió un comunicado en el que calificó el episodio como un acto de censura impropio de una institución pública, especialmente al tratarse de una actividad cultural vinculada a una jornada dedicada a la defensa de los derechos y a la libertad de las mujeres.

"Interrumpir un espectáculo en marcha por un contenido supone una vulneración clara de la libertad de expresión y un intento inaceptable de silenciar una propuesta artística", añadieron.

"El arte, la cultura y el humor han sido siempre herramientas para la reflexión social, para cuestionarnos y avanzar; precisamente por ello, en muchas ocasiones incomodan, cuestionan o generan debate, y es ahí donde reside su valor", sumaron y concluyeron: "Nuestro municipio no es el cortijo de nadie”.

