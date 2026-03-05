5 de marzo de 2026 - 08:56

Chipre se blinda ante Irán con cazas y buques de guerra de España, Italia, Reino Unido, Grecia y Francia

Cinco países europeos salieron en refuerzo militar luego del ataque a la isla atribuido al régimen teocrático. Los detalles.

La fragata española F-105 "Cristóbal Colón", en una imagen de archivo. 

Por Redacción Mundo

El refuerzo militar europeo responde al aumento del riesgo en el Mediterráneo oriental luego de que un dron iraní impactara en la base británica de RAF Akrotiri, uno de los enclaves estratégicos del Reino Unido en la región.

En ese marco, España desplegará la fragata Cristóbal Colón (F105), considerada la más avanzada de su armada, que operará junto al portaaviones francés Charles de Gaulle (R91) y otros buques de la marina griega.

La nave española se integrará al grupo naval del portaaviones para tareas de escolta, protección y adiestramiento avanzado.

El Ministerio de Defensa español explicó que la misión tendrá un carácter defensivo y estará enfocada en brindar cobertura aérea y protección marítima a la isla.

“Una cosa son misiones de ataque y otra de defensa”, aclaró la ministra Margarita Robles, quien remarcó que España mantiene su compromiso con Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Unión Europea y Naciones Unidas.

Por su parte, Grecia confirmó el envío de cuatro cazas F16 Fighting Falcon que ya aterrizaron en Chipre, además del despliegue de la fragata Kimon (F601) acompañada por otra nave equipada con el sistema antidrones “Centavros”.

Italia también anunció el envío de buques de su marina y sistemas de defensa antidrones y antimisiles destinados a reforzar la seguridad de países del Golfo que solicitaron asistencia tras los ataques iraníes.

Desde Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer confirmó que se desplegarán helicópteros antidrones en Chipre y un destructor especializado en defensa aérea para reforzar la seguridad en la zona.

En paralelo, Francia movilizó dos cazas Dassault Rafale hacia Emiratos Árabes Unidos para garantizar la seguridad regional y redirigió el portaaviones Charles de Gaulle desde el mar Báltico hacia el Mediterráneo oriental, una señal directa del aumento de la tensión en el Levante.

Los movimientos coordinados de Francia, Grecia y el Reino Unido reflejan la creciente preocupación en Europa por el posible alcance de los ataques con drones iraníes Shahed y por el riesgo de que la crisis en Medio Oriente termine proyectándose hacia territorio europeo.

Chipre, un país de apenas 1,3 millones de habitantes, ejerce actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea y tiene programadas en la isla decenas de reuniones de altos funcionarios, ministros e incluso una cumbre de líderes europeos hacia finales de abril.

Por ese motivo, la seguridad del territorio se volvió una prioridad para los gobiernos del bloque.

