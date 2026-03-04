Video: Estados Unidos hundió con un torpedo a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka

Un submarino de Estados Unidos lanzó un torpedo que hundió una fragata de Irán con 180 tripulantes a bordo frente a la costa sur de Sri Lanka , en un ataque confirmado por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth .

La acción es la primera de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial , al menos realizada desde Washington . En 1982 , el submarino nuclear británico HMS Conqueror hundió al ARA General Belgrano, en el contexto de la guerra de Malvinas .

"Es el primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Al igual que en aquella guerra, cuando aún éramos el Departamento de Guerra, luchamos para ganar” , dijo Hegseth al informar el evento.

El ataque de EE.UU. al buque IRIS Dena ocurrió en la madrugada del miércoles y expandió la guerra de Oriente Próximo hacia las aguas internacionales del Océano Índico. La operación sacudió a Sri Lanka, un país acostumbrado a navegar entre potencias sin alinearse del todo con ninguna.

WATCH: A U.S. Navy submarine torpedoed and sank the Iranian Navy frigate IRIS Dena off Sri Lanka

Las autoridades de Sri Lanka creen que había 180 personas a bordo, pero por ahora se confirmaron 140 desaparecidos. En tierra, los heridos fueron trasladados al Hospital Nacional de Galle, donde las imágenes difundidas mostraban un inusual despliegue de seguridad.

Según la prensa internacional, la fragata IRIS Dena se encontraba de regreso a Irán tras participar en unas maniobras militares en Visakhapatnam, en la costa este de India.

El incidente se produjo en medio de una escalada militar en Medio Oriente tras los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, una ofensiva que resultó en la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Mientras tanto, Teherán continúa con ataques de represalia contra Israel y objetivos estadounidenses, con ataques reportados contra el consulado de Washington en Dubai y un puerto en la ciudad de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos.