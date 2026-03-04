4 de marzo de 2026 - 08:16

Video: Estados Unidos hundió con un torpedo a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka

Reportaron más de un centenar de desaparecidos. Es el primer ataque estadounidense con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial.

El barco iraní IRIS Dena, hundido frente a Sri Lanka

El barco iraní IRIS Dena, hundido frente a Sri Lanka

Foto:

Web
Por Redacción Mundo

Leé además

Base aérea Incirlik, cerca de la ciudad de Adana, en el sur de Turquía

Un misil de Irán disparado a Turquía fue neutralizado por defensas de la OTAN

Por Redacción Mundo
Einstein vivió 38 años y logró alcanzar su fama por el amplio repertorio de palabras que aprendió a decir. 

Murió Einstein a los 38 años: adiós al loro gris africano que hablaba con más de 200 palabras

Por Cristian Reta

La acción es la primera de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial, al menos realizada desde Washington. En 1982, el submarino nuclear británico HMS Conqueror hundió al ARA General Belgrano, en el contexto de la guerra de Malvinas.

"Es el primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Al igual que en aquella guerra, cuando aún éramos el Departamento de Guerra, luchamos para ganar”, dijo Hegseth al informar el evento.

El ataque de EE.UU. al buque IRIS Dena ocurrió en la madrugada del miércoles y expandió la guerra de Oriente Próximo hacia las aguas internacionales del Océano Índico. La operación sacudió a Sri Lanka, un país acostumbrado a navegar entre potencias sin alinearse del todo con ninguna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FaytuksNetwork/status/2029197247674462646?s=20&partner=&hide_thread=false

Las autoridades de Sri Lanka creen que había 180 personas a bordo, pero por ahora se confirmaron 140 desaparecidos. En tierra, los heridos fueron trasladados al Hospital Nacional de Galle, donde las imágenes difundidas mostraban un inusual despliegue de seguridad.

Según la prensa internacional, la fragata IRIS Dena se encontraba de regreso a Irán tras participar en unas maniobras militares en Visakhapatnam, en la costa este de India.

El incidente se produjo en medio de una escalada militar en Medio Oriente tras los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, una ofensiva que resultó en la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Mientras tanto, Teherán continúa con ataques de represalia contra Israel y objetivos estadounidenses, con ataques reportados contra el consulado de Washington en Dubai y un puerto en la ciudad de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Shahid Bahman Bagheri, el buque hundido por Estados Unidos.

Estados Unidos hundió el mayor buque de guerra desde la Segunda Guerra Mundial

Por Cristian Reta
Escalofriante caso en Río de Janeiro: citó a su exnovia para reconciliarse y organizó una violación grupal.

Horror en Río de Janeiro: citó a su exnovia para "reconciliarse", pero la violaron en manada con 4 amigos

Por Redacción Mundo
Buscan a cuatro prófugos por violación grupal en Copacabana

Estos son los cuatro prófugos por la violación en manada que sacude a Brasil

Por Redacción Mundo
Sin excepciones: todos los vehículos de Hungría deberán contar con este equipamiento.

El nuevo equipamiento que será obligatorio en autos: a partir de julio, ningún vehículo podrá circular sin él

Por Cristian Reta