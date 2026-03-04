Estos son los cuatro prófugos por la violación en manada que sacude a Brasil

La Policía Civil de Río de Janeiro identificó a los cuatro mayores de edad responsables del ataque. Sobre ellos pesan órdenes de captura por violación de vulnerable y lesiones.

Un nuevo y brutal caso de violencia sexual sacude a la zona sur de Río de Janeiro. Las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro mantienen un despliegue certero en la zona de Copacabana tras el reporte de un brutal ataque contra una menor de edad. La Policía Civil ha identificado a los presuntos responsables de un abuso sexual grupal, de los cuales dos ya se encuentran bajo custodia, mientras que el resto permanece en condición de prófugo.

De acuerdo a las fuentes oficiales, el incidente se registró en las inmediaciones de la Avenida Atlántica. La víctima, una adolescente cuya identidad se preserva por razones legales, llegó al lugar engañada por un compañero de escuela —menor de edad y con quien había tenido una relación previa— bajo la excusa de una reunión en casa de un amigo.

De acuerdo con la denuncia, la intimidación comenzó en el ascensor. El joven le advirtió que habría más personas y le propuso realizar actos distintos a los acordados. Ella se negó, pero él insistió. En la habitación, mientras estaban juntos, otros cuatro hombres entraron al lugar.

Agresiones y retención Aunque la joven pidió que no la tocaran, los hombres se desnudaron y la violaron. La víctima denunció haber sido golpeada con puñetazos, bofetadas y una patada en el abdomen. Cuando intentó escapar de la habitación, los agresores la retuvieron por la fuerza para impedir que saliera.

La Comisaría de Atención a la Mujer (DEAM) lidera las diligencias. Gracias a las grabaciones del sistema de monitoreo público y testimonios clave, la unidad investigativa logró individualizar a seis sospechosos.