Pánico a bordo: impactante video de un crucero que sufrió una fuerte inclinación por un oleaje

Un buque que navegaba desde Rio de Janeiro hasta Buenos Aires sufrió una fuerte sacudida y los pasajeros vivieron momentos de tensión. Mirá el video.

Por Redacción Mundo

Un impactante video se viralizó en los últimos días en las redes sociales, donde se muestra el terror que vivieron pasajeros de un crucero tras un violento oleaje.

Las imágenes muestran la terrible sacudida que sufrió el barco, generando pánico entre los tripulantes y destrozos en el lugar. "Fue grave, hubo personas heridas", manifestó un testigo. El video se viralizó en internet y alcanzó más de 173 mil reproducciones.

Video: así fue la sacudida del barco

El influencer Matias Jordi Bordomas (@joordy11 en Instagram) compartió en sus redes sociales el momento en que el Crucero Costa Favoulosa, que naveaba desde Rio de Janeiro hasta Buenos Aires sufrió una violenta inclinación conocida como excoriación.

En las imágenes se puede observar el restaurante del crucero donde los pasajeros intentaban sostenerse de lo que podían para evitar caerse durante el oleaje, mientras platos y copas se caían violentamente y se estrellaban contra el suelo.

La sacudida fue tan violenta que muchos pasajeros sintieron pánico e incluso se reportaron varios heridos. "Nos shockeó a todos, fue grave. Me enteré que algunas personas terminaron heridas, sufrieron cortes con los vidrios y cuchillos que caían de las mesas", contó Matias, el influencer que fue testigo del hecho.

El joven también manifestó que algunos adultos mayores debieron ser atendidos por el servicio médico tras caerse por las escaleras del lugar debido a la fuerte sacudida. "Todos pensamos que era la última, empezaron todos a gritar", expresó.

Según explicaron pasajeros que iban a bordo, el cruero sufrió una excoriación, es decir, una inclinación lateral debido a un fuerte oleaje inesperado. Testigos afirmaron que la situación fue tan desesperante que muchos entraron en estado de desesperación y comenzaron a sostenerse entre ellos para evitar caer.

