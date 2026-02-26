26 de febrero de 2026 - 21:25

Intentó entrar a España en un parapente y se estrelló contra el primer vallado: video del fallido cruce

Un malviviente de Marruecos optó por un método insólito para cruzar al país europeo. Sin embargo, el sistema fronterizo es muy complejo y le jugó una mala pasada.

Quiso cruzar a España con un parapente, pero no funcionó el plan.

Un joven migrante procedente de Marruecos intentó ingresar de forma ilegal a Ceuta, ciudad autónoma de España, utilizando un parapente, pero el plan no salió como esperaba. El vuelo terminó antes de tiempo y quedó retenido en la primera de las dos vallas que separan a la localidad del país africano.

El episodio ocurrió este miércoles por la tarde noche. Según informaron fuentes policiales a la agencia EFE, el joven marroquí inició el cruce desde las montañas cercanas al perímetro fronterizo con la intención de sobrevolar el doble vallado.

Cabe destacar que la inmigración masiva en España es una de las mayores polémicas que ponen en tela de juicio la gestión Pedro Sanchez. El gobierno anunció recientemente que regularizará el estatus de unos 500 mil indocumentados que se encuentran en el país, viviendo y trabajando sin autorización.

Video: así intentaba ingresar a España

El sujeto imaginaba que sería sencillo, pero, sin embargo, las condiciones no lo ayudaron. La falta de viento y la escasa destreza para maniobrar el parapente hicieron que perdiera altura rápidamente y no lograra superar más que la primera barrera del lado marroquí.

Tras quedar en ese sector, intervino la Gendarmería marroquí, que procedió a su detención sin que fuera necesaria la actuación de la Guardia Civil española.

El sistema fronterizo en esa zona está compuesto por una primera valla situada en territorio marroquí, luego una autopista intermedia y, finalmente, una segunda valla del lado español. Este método de ingreso irregular ya se ha registrado al menos en otras dos ocasiones en los últimos meses.

La libertad que ofrece España, especialmente Sanchez y su gobierno, ha provocado este tipo de acciones, con miles de extranjeros utilizando técnicas ilógicas para ingresar al país europeo.

