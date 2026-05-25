Con jóvenes lesionados y sin jugadores del Real Madrid: se confirmó la lista de España para el Mundial 2026

Por primera vez en la historia reciente, la convocatoria mundialista no incluyó futbolistas del Real Madrid, mientras el Rey Felipe VI anunció los nombres por video.

De la Fuente excluye al Real Madrid de la lista de España para el Mundial 2026

Luis de la Fuente anunció este lunes la lista oficial de 26 futbolistas para el Mundial 2026. La convocatoria sorprendió por la ausencia total de jugadores del Real Madrid y la inclusión de Lamine Yamal y Nico Williams, quienes finalizaron la temporada con lesiones musculares. El seleccionador español confirmó su apuesta por la juventud en Madrid.

El Rey Felipe VI protagonizó la pieza audiovisual que sirvió para revelar los nombres de los deportistas seleccionados. Bajo el lema "Jugamos todos", el monarca dio paso a ciudadanos de diversas profesiones que pronunciaron los nombres de los elegidos desde distintos puntos del país. Tras la emisión, Luis de la Fuente compareció en el Espacio Movistar de Madrid para defender su elección.

Embed Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

La ausencia del Real Madrid y el peso del bloque de Barcelona La lista de la selección española no incluyó a ningún representante del Real Madrid, un hecho inusual en la historia de las citas mundialistas del país. El técnico riojano prescindió de figuras como Dani Carvajal, quien no entró ni en la prelista, y tampoco contó con defensas como Robin Le Normand o Dani Vivian, quienes quedaron fuera por decisión técnica. Por el contrario, el FC Barcelona aportó ocho futbolistas al bloque central de la convocatoria.

image Pau Cubarsí, Eric García y Joan García se consolidaron como las novedades en la zona defensiva y la portería. La medular recuperó la sociedad formada por Gavi y Pedri, quienes superaron largos procesos de recuperación tras sufrir graves lesiones en temporadas anteriores. Rodri Hernández, mediocampista del Manchester City, fue ratificado como el eje principal del equipo nacional para el control del ritmo de juego.