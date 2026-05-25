Con jóvenes lesionados y sin jugadores del Real Madrid: se confirmó la lista de España para el Mundial 2026

Luis de la Fuente anunció este lunes la lista oficial de 26 futbolistas para el Mundial 2026. La convocatoria sorprendió por la ausencia total de jugadores del Real Madrid y la inclusión de Lamine Yamal y Nico Williams, quienes finalizaron la temporada con lesiones musculares. El seleccionador español confirmó su apuesta por la juventud en Madrid.
El Rey Felipe VI protagonizó la pieza audiovisual que sirvió para revelar los nombres de los deportistas seleccionados. Bajo el lema "Jugamos todos", el monarca dio paso a ciudadanos de diversas profesiones que pronunciaron los nombres de los elegidos desde distintos puntos del país. Tras la emisión, Luis de la Fuente compareció en el Espacio Movistar de Madrid para defender su elección.
La ausencia del Real Madrid y el peso del bloque de Barcelona
La lista de la selección española no incluyó a ningún representante del Real Madrid, un hecho inusual en la historia de las citas mundialistas del país. El técnico riojano prescindió de figuras como Dani Carvajal, quien no entró ni en la prelista, y tampoco contó con defensas como Robin Le Normand o Dani Vivian, quienes quedaron fuera por decisión técnica. Por el contrario, el FC Barcelona aportó ocho futbolistas al bloque central de la convocatoria.
Pau Cubarsí, Eric García y Joan García se consolidaron como las novedades en la zona defensiva y la portería. La medular recuperó la sociedad formada por Gavi y Pedri, quienes superaron largos procesos de recuperación tras sufrir graves lesiones en temporadas anteriores. Rodri Hernández, mediocampista del Manchester City, fue ratificado como el eje principal del equipo nacional para el control del ritmo de juego.
En el sector de ataque, la presencia de Lamine Yamal y Nico Williams generó dudas debido a sus recientes problemas físicos. De la Fuente admitió que ambos jugadores sufrieron dolencias musculares al cierre de la campaña, pero decidió mantenerlos en la nómina confiando en su recuperación antes del debut. El equipo se completó con la veteranía de Borja Iglesias y la irrupción táctica de Víctor Muñoz, delantero de Osasuna.
Lamine Yamal apuesta fuerte en la previa del Mundial 2026
Lamine Yamal apuesta fuerte en la previa del Mundial 2026
FIFA
La delegación iniciará su concentración el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Antes de viajar a territorio norteamericano, España disputará dos encuentros amistosos: el primero contra Irak en La Coruña el 4 de junio, y el segundo ante Perú en Puebla el día 9. La selección española debutará formalmente el 15 de junio frente a Cabo Verde en el Grupo H.