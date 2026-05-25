Bombos, bengalas y La Mona Jiménez: el caótico festejo de Belgrano campeón

El plantel campeón viajó a Jesús María para subir al escenario con el ícono cordobés, quien recibió la medalla de la Liga Profesional y una camiseta oficial.

El plantel de Belgrano de Córdoba celebró la obtención del Torneo Apertura sobre el escenario del Anfiteatro José Hernández en Jesús María. Tras vencer a River Plate por 3 a 2 en el estadio Mario Alberto Kempes, los futbolistas se unieron a Carlos “La Mona” Jiménez durante el Festival Nacional del Cuarteto el 25 de mayo.

Los jugadores del equipo celeste se trasladaron hasta la localidad cordobesa para sumarse a una jornada de música popular que acumuló más de doce horas de espectáculo continuo. En el centro del escenario, el plantel compartió la euforia de la conquista con el ícono de la música ante miles de personas que asistieron al evento.

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La medalla de la Liga Profesional para el ídolo del cuarteto Durante el show con los futbolistas, sonó la canción “Enamorado”, un tema que la hinchada adoptó para los cánticos en las tribunas. Lucas Zelarayán tomó el micrófono en varias oportunidades para expresar su fanatismo por Jiménez y liderar los coros de los campeones frente al público. El "Chino" mostró sus dotes vocales mientras los fanáticos agitaban banderas y camisetas en las gradas del anfiteatro.

Como parte del homenaje, los deportistas le entregaron a Jiménez una camiseta oficial con el número 9 y le colgaron la medalla original de la Liga Profesional de Fútbol. El cantante aceptó los presentes y afirmó ante la multitud que la provincia estaba de fiesta por el logro obtenido. La jornada incluyó también las presentaciones de artistas como El Loco Amato, Ulises Bueno y Damián Córdoba.