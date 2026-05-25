25 de mayo de 2026 - 12:19

Bombos, bengalas y La Mona Jiménez: el caótico festejo de Belgrano campeón

El plantel campeón viajó a Jesús María para subir al escenario con el ícono cordobés, quien recibió la medalla de la Liga Profesional y una camiseta oficial.

Lucas Zelarayán tomó el micrófono y cantó junto a la Mona Jiménez.

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Por Francisco Moreno

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Los jugadores del equipo celeste se trasladaron hasta la localidad cordobesa para sumarse a una jornada de música popular que acumuló más de doce horas de espectáculo continuo. En el centro del escenario, el plantel compartió la euforia de la conquista con el ícono de la música ante miles de personas que asistieron al evento.

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La medalla de la Liga Profesional para el ídolo del cuarteto

Durante el show con los futbolistas, sonó la canción “Enamorado”, un tema que la hinchada adoptó para los cánticos en las tribunas. Lucas Zelarayán tomó el micrófono en varias oportunidades para expresar su fanatismo por Jiménez y liderar los coros de los campeones frente al público. El "Chino" mostró sus dotes vocales mientras los fanáticos agitaban banderas y camisetas en las gradas del anfiteatro.

Como parte del homenaje, los deportistas le entregaron a Jiménez una camiseta oficial con el número 9 y le colgaron la medalla original de la Liga Profesional de Fútbol. El cantante aceptó los presentes y afirmó ante la multitud que la provincia estaba de fiesta por el logro obtenido. La jornada incluyó también las presentaciones de artistas como El Loco Amato, Ulises Bueno y Damián Córdoba.

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Mientras el equipo festejaba en Jesús María, una marea de seguidores inundó el Barrio Alberdi y se concentró en el Patio Olmos, en el centro de la capital. Los festejos en el shopping se extendieron durante la madrugada con bombos y bengalas. El director técnico del equipo destacó que este campeonato representó un acto de justicia para los equipos del interior de Argentina.

El entrenador subrayó que el grupo superó momentos complicados y críticas injustas para alcanzar el título. Explicó que el esfuerzo realizado desde el inicio fue enorme y que la victoria servirá de iniciativa para otros clubes históricos de las provincias. Tras el cierre de las celebraciones en el festival, el plantel dio por concluida la jornada de consagración histórica para la institución cordobesa.

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