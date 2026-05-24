Rigoni y Zelarayán, referentes de Belgrano de Córdoba, llenos de alegría por el campeonato: "No tiene precio"

Belgrano de Córdoba salió campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional de una manera increíble. Le dio vuelta la final a River, y se consagró por primera vez en la historia. Sus referentes Emiliano Rigoni y Lucas Zelarayán no ocultaron su emoción por entrar en la historia grande del club.

Viajó 45 horas para ver a Belgrano de Córdoba en la final y no se arrepiente: "El club para mí es todo"

Apenas finalizado el encuentro, y cuando las lágrimas todavía brotaban de sus ojos, Emiliano Rigoni enfrentó los micrófonos de TNT Sports y aseguró que vive un sueño hecho realidad. "Es muy difícil hablar en estos momentos, hay mucha emoción. No tiene precio. Dejaría cualquier cosa para vivir este momento siempre" , expresó, para luego completar: "Lo soñé desde el día que llegué y que pude volver al club. Ya me quiebro porque no aguanto más la emoción y quiero disfrutar".

Respecto a los motivos por los cuales Belgrano fue el mejor equipo del torneo, el volante no dudó en marcar: "Mucho orgullo de este club, un sentido de pertenencia que tenemos todos, una unión, que trabajamos en los momentos más difíciles para salir adelante. Hoy nos tocó jugar una final contra un gran rival, que no hay que desmerecer eso, y pudimos salir campeón".

Zielinski es el padre de la criatura, y se convirtió en el técnico más importante de la historia de la institución. Pero para Rigoni es más que eso. "El Ruso es como un padre para nosotros. A mí me tocó tenerlo en mi inicio, ahora volver, y sólo tengo palabras de agradecimiento con él por lo que es como persona, más allá de cómo es como técnico, que ha demostrado que es un gran técnico", confesó.

Lucas Zelarayán cumplió su promesa y salió campeón:

Embed "LO FUIMOS A BUSCAR PORQUE TENEMOS CORAZÓN"



La palabra de Lucas Zelarayán tras ganar el primer título en la historia de Belgrano en Primera División.#LPFXTNTSPORTS pic.twitter.com/0U3mQt1cwf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 24, 2026

Lucas Zelarayán, capitán del Pirata, festejó el título con una camiseta especial dedicada a su tío, que perdió la vida a principio de año y sirvió como principal motivación. "Arrancamos el año con una pérdida muy fuerte. Como mi tío, toda la familia la pasamos muy mal. Pero bueno, siempre lo digo. No lo tengo más físicamente, pero sé que está conmigo. Hoy estuvo acá, estuvo presente y nos ayudó a salir campeón", lanzó emocionado.

El Chino volvió al Celeste para levantar el premio mayor, y cumplió con creces siendo la figura del equipo en todo el campeonato. "Siempre tuve la misma ilusión con Belgrano, de que era el chico que venía a la cancha soñaba con verlo campeón. Y cuando empecé a jugar y me tocó irme, siempre dije ´voy a tratar de volver joven, competitivo y ayudar al equipo a lograr un título en Primera División´. Y lo logramos, así que es inexplicable", opinó.

Finalmente, el diez marcó los principales puntos fuertes del plantel, que permitieron la consagración. "Nunca nos dimos por vencidos. Ya lo vimos el domingo pasado cuando estuvimos dos veces en desventaja. Lo fuimos a buscar, porque tenemos corazón y sentido de pertenencia. Sabíamos que esta gente lo merecía. Lo hicimos por ellos, por nuestra familia, por todos ellos. Sabíamos y confiamos que lo íbamos a dar vuelta".