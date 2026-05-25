25 de mayo de 2026 - 12:02

Insólito: Eduardo Coudet separó a Juanfer Quintero tras una discusión con un hincha de River en el aeropuerto

El entrenador del Millonario tuvo que retirar físicamente al volante colombiano de una fila de hinchas luego de la derrota sufrida en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El técnico tomó del buzo a Quintero para apartarlo de un conflicto con simpatizantes.

El técnico tomó del buzo a Quintero para apartarlo de un conflicto con simpatizantes.

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Por Francisco Moreno

Eduardo Coudet intervino para separar a Juan Fernando Quintero de una discusión con un hincha en el aeropuerto de Buenos Aires. El plantel de River regresó desde Córdoba tras perder 3 a 2 la final ante Belgrano, en un clima de tensión que contrastó con los festejos institucionales por el aniversario del club.

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El plantel de River Plate aterrizó en la terminal con el objetivo de liberar a los futbolistas antes de retomar las prácticas para el cierre de grupos de la Copa Sudamericana. Al llegar, Quintero, identificado como uno de los líderes del vestuario, se desvió hacia la fila donde aguardaban los simpatizantes y entabló un intercambio verbal con uno de ellos.

La intervención de Eduardo Coudet en el hall del aeropuerto

Ante la escalada del conflicto, el director técnico Eduardo Coudet decidió actuar de manera directa para desactivar la confrontación. El entrenador tomó a Quintero del buzo y lo retiró del lugar, acomodándolo nuevamente junto al resto de la delegación para seguir el camino hacia la salida del recinto.

Luego de la intervención del técnico, Quintero se reunió con sus compañeros y el altercado finalizó. Los jugadores se marcharon en silencio hacia sus domicilios particulares para descansar antes de iniciar la preparación del duelo contra Blooming. La derrota en la final dejó al equipo sin margen de error en el torneo internacional, donde buscarán asegurar el primer lugar de su zona.

River festeja su aniversario con una nueva camiseta

En paralelo al regreso del plantel, el club inició las celebraciones por su 125.° aniversario, cumplido este lunes 25 de mayo. La cuenta oficial publicó un video institucional de más de un minuto con Norberto 'Beto' Alonso como figura central. En la pieza audiovisual se citaron versos del himno "River Plate, tu grato nombre", escrito por Arturo Antelo hace más de un siglo.

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La jornada estuvo marcada por la dualidad entre el posteo conmemorativo y el descontento de los seguidores en las redes sociales. Algunos usuarios calificaron como vergonzosa la actuación del equipo en la final, mientras que otros valoraron el esfuerzo de futbolistas específicos. En este escenario, el representante de Quintero evitó confirmar la permanencia del mediocampista en el club para la próxima temporada.

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