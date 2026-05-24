"Nos están matando": la queja de Eduardo Coudet tras el penal que Falcón Pérez le cobró a Rivero

La final del Torneo Apertura de la Liga Profesional se jugó con dientes apretados, sin regalar nada y con mucho nerviosismo. Ambos querían ser campeones, y por eso las pulsaciones estaban al máximo. Esto quedó reflejado en el penal para Belgrano de Córdoba, que protestó todo River y su entrenador Eduardo Coudet.

La muestra de compromiso con River de Aníbal Moreno: se infiltró para no perderse la final

River - Belgrano: el Mario Alberto Kempes se llenó de color y pasión por la final de la Liga Profesional

La situación ocurrió a diez minutos del final, cuando el Celeste lo perdía por 2 a 1 y metió cambios para ir a buscar la heroica. Nicolás Fernández, uno de los recién ingresados, sacó un disparo que pegó en el brazo de Lautaro Rivero y provocó la reacción de todo el pueblo Pirata , que pidió penal.

El árbitro Yael Falcón Pérez tuvo que revisarla con el VAR, y ahí llegó a la conclusión de que la mano era cobrable por ampliar el volumen del cuerpo. Además, la observó dento del área de Beltrán a pesar de la queja de River de que había ocurrido fuera de la misma.

¿MANO DE RIVERO? Todo Belgrano reclama revisión en el VAR ante River #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/UtN2BAccB4

Luego de informar la decisión a través del altoparlante del estadio, el DT de River estalló de bronca y se quejó delante del cuarto árbitro. " Nos están matando" pudo escucharse por los micrófonos de ambiente de la transmisión oficial.

Poco le importó al propio Uvita Fernández, que se hizo cargo de convertirlo para poner de nuevo a su equipo en partido. Tres minutos más tarde, el 22 aprovechó un centro del Mudo Vázquez y dio vuelta el marcador. Explosión total en el Celeste y más quejas en River.

Allí, por las protestas elevadas de tono, el árbitro del encuentro expulsó a Eduardo Coudet, que se quejó nuevamente. Al instante salió Aníbal Moreno, que también expresó su calentura.

Polémica instalada en el Mario Alberto Kempes por la decisión que tomó el juez principal, y que significó un momento clave del duelo definitorio del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Tela para cortar durante la semana.