22 de mayo de 2026 - 17:00

Eduardo Coudet busca variantes para disimular los inconvenientes físicos de River y define el equipo

El entrenador del Millonario rearma las piezas para enfrentar a Belgrano en la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Eduardo Coudet busca variantes

Eduardo Coudet busca variantes

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Hay un factor que complicó los planes del entrenador para la recta final del primer semestre. La seguidilla de partidos entre la Copa Sudamericana y la Liga Profesional provocó que la cantidad de prácticas se vean visiblemente reducidas por la necesidad de viajar, concentrar y actuar en ambos frentes, lo que también decantó en un cansancio notorio desde lo físico, incluyendo varios lesionados.

Coudet tiene 5 lesionados a dos días de jugar la final:

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Marcos Acuña arriesgará en la final, a pesar de su sobrecarga

Así, a dos días del choque definitorio por el título local, el Chacho tiene lesionados a Gonzalo Montiel, Matías Viña, Aníbal Moreno, Sebastián Driussi y Marcos Acuña. Mientras los cuatro primeros están descartados para jugar en el Mario Alberto Kempes, el Huevo es el único que dirá presente (aunque será un esfuerzo debido a su sobrecarga).

Respecto a los que estarán desde el arranque en los puestos que dejan libres los averiados, el DT no tiene demasiadas dudas. Fabricio Bustos estará por Montiel, Marcos Acuña retornará en lugar de Matías Viña, el juvenil Lucas Silva actuará como titular en reemplazo de Aníbal Moreno, y Joaquín Freitas gana la pulseada para tratar de hacer olvidar a Driussi.

El resto del equipo no mutará respecto a la idea original de Coudet, respetando la titularidad de aquellos nombres que levantaron el nivel desde su llegada, inclusive al arquero Santiago Beltrán quien se impone sobre el histórico Franco Armani.

La probable formación de River para jugar con Belgrano:

De no mediar incovenientes, el once inicial de River Plate para saltar a disputar la final del Apertura contra Belgrano será con: Santiago Beltrán, Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio, Joaquín Freitas.

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