Eduardo Coudet busca variantes para disimular los inconvenientes físicos de River y define el equipo

El entrenador del Millonario rearma las piezas para enfrentar a Belgrano en la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

La ilusión de estar a noventa minutos de levantar el trofeo del Torneo Apertura de la Liga Profesional choca con una realidad que River debe enfrentar: casi medio equipo está lesionado o llega con lo justo, lo que obliga al DT Eduardo Coudet a buscar variantes para enfrentar a Belgrano de Córdoba.

Hay un factor que complicó los planes del entrenador para la recta final del primer semestre. La seguidilla de partidos entre la Copa Sudamericana y la Liga Profesional provocó que la cantidad de prácticas se vean visiblemente reducidas por la necesidad de viajar, concentrar y actuar en ambos frentes, lo que también decantó en un cansancio notorio desde lo físico, incluyendo varios lesionados.

Coudet tiene 5 lesionados a dos días de jugar la final: DLA - 2026-05-10T210301.623 Marcos Acuña arriesgará en la final, a pesar de su sobrecarga @riverplate

Así, a dos días del choque definitorio por el título local, el Chacho tiene lesionados a Gonzalo Montiel, Matías Viña, Aníbal Moreno, Sebastián Driussi y Marcos Acuña. Mientras los cuatro primeros están descartados para jugar en el Mario Alberto Kempes, el Huevo es el único que dirá presente (aunque será un esfuerzo debido a su sobrecarga).

Respecto a los que estarán desde el arranque en los puestos que dejan libres los averiados, el DT no tiene demasiadas dudas. Fabricio Bustos estará por Montiel, Marcos Acuña retornará en lugar de Matías Viña, el juvenil Lucas Silva actuará como titular en reemplazo de Aníbal Moreno, y Joaquín Freitas gana la pulseada para tratar de hacer olvidar a Driussi.