River y un mercado ambicioso: contactos por Almada y seguimiento a Otamendi

River Plate atraviesa jornadas de intensa actividad tanto en lo deportivo como en el armado del plantel . Mientras el equipo de Eduardo Coudet se prepara para disputar la final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba , la dirigencia avanza en el mercado de pases con la intención de sumar jerarquía para la próxima temporada. En ese contexto, volvió a aparecer un nombre de peso: el de Thiago Almada, campeón del mundo con la Selección Argentina.

La conducción encabezada por Stefano Di Carlo reactivó los contactos con el entorno del futbolista para conocer su situación en Atlético de Madrid y explorar la posibilidad de un eventual regreso al fútbol argentino. No es la primera vez que el Millonario se interesa : ya había realizado una consulta similar a comienzos de año.

La respuesta inicial no fue alentadora. Almada, que llegó recientemente al conjunto español por una cifra cercana a los 40 millones de euros, tiene como prioridad sostener su carrera en Europa y su representación no respondió aún el nuevo acercamiento. En el club de Núñez son conscientes de que se trata de una operación de alta complejidad económica.

Almada, entre la rotación en Europa y la chance de un cambio

El mediapunta de 25 años no logró consolidarse como titular en Atlético de Madrid. En su primera temporada disputó 40 partidos, con escasa incidencia en goles y asistencias, y sin llegar al 40% de los minutos en ninguna competencia. Incluso, había sido considerado transferible en el último mercado.

A pesar de ese presente, River mantiene el seguimiento sobre su situación, especialmente en un contexto donde también busca reforzarse con jugadores de jerarquía internacional.

Otamendi, otro nombre fuerte en la órbita de River

En paralelo, el club de Núñez avanza en otro frente de alto impacto: Nicolás Otamendi. El defensor de la Selección Argentina es otro de los objetivos y ya habría recibido una propuesta por 18 meses de contrato, según distintas versiones periodísticas.

El zaguero de 38 años viene de completar una sólida etapa en Benfica, donde fue capitán y alcanzó una importante cantidad de partidos y títulos desde su llegada en 2020. Su posible arribo dependería de lo que ocurra tras su participación en el Mundial con la Albiceleste.

Más alternativas para reforzar el plantel

ANGEL CORREA.jpg Ángel Correa, es uno de los grandes objetivos de la dirigencia millonaria. Los Andes

Además de estos dos nombres de jerarquía, River también analiza otras opciones para distintos sectores del campo. Uno de ellos es el colombiano Nelson Deossa, de reciente paso por el Real Betis y con poca continuidad en España.

En ofensiva aparecen alternativas de peso como Ángel Correa, campeón del mundo y actualmente en Tigres de México, aunque su salida aparece condicionada por el alto valor de mercado y su contrato vigente hasta 2030. Otra posibilidad que se mantiene en carpeta es la repatriación de Giovanni Simeone.

River busca la vuelta de Giovanni Simeone River busca la vuelta de Giovanni Simeone

El mediocampo, otro foco de búsqueda

La zona central también está bajo análisis. Entre los candidatos figura el uruguayo Mauro Arambarri, actualmente en Getafe, con el que ya existirían conversaciones preliminares.

El otro nombre es Nicolás Domínguez, campeón de América en 2021 y futbolista del Nottingham Forest, que aparece como una alternativa de peso para reforzar la mitad de la cancha en caso de avanzar en negociaciones.