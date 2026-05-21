21 de mayo de 2026 - 01:03

River encontró futuro en el Monumental: Pereyra empató y Spiff ilusionó

Con un equipo alternativo, el conjunto de Coudet rescató un punto clave ante Bragantino y mostró el potencial de dos jóvenes surgidos del club.

Los pibes surgidos de la cantera millonaria ingresaron y terminaron dándole una enorme alegría a River y, por supuesto, también a Eduardo Coudet.

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Los Andes | Redacción Deportes
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El equipo brasileño complicó por momentos al conjunto de Núñez y llegó a ponerse en ventaja, aprovechando algunos desajustes defensivos. Sin embargo, River reaccionó en el cierre y encontró el 1-1 definitivo en tiempo de descuento gracias a la aparición de Pereyra, que marcó su primer gol en Primera División.

Lautaro Pereyra
El juvenil ingresó en el segundo tiempo y marcó el gol del empate sobre la hora. Tras el partido, reveló el mensaje que le dio Eduardo Coudet antes de entrar: “El Chacho me dijo: ‘encará para adelante y jugá’, y lo hice”.

El juvenil ingresó en el segundo tiempo y marcó el gol del empate sobre la hora. Tras el partido, reveló el mensaje que le dio Eduardo Coudet antes de entrar: “El Chacho me dijo: ‘encará para adelante y jugá’, y lo hice”.

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El juvenil volvió a aprovechar su oportunidad y fue decisivo para River

El juvenil de 18 años aprovechó un rebote dentro del área tras un remate de Juan Fernando Quintero y definió para desatar el festejo en el Monumental. Su ingreso en el segundo tiempo le dio frescura al ataque y volvió a confirmar la confianza que el cuerpo técnico viene depositando en él desde hace varios meses.

Pereyra es uno de los nombres que más creció dentro de la Reserva y ya había tenido minutos en Primera bajo la conducción de Coudet. Su capacidad para jugar como extremo o mediapunta, sumada a su rapidez para resolver jugadas, lo transformaron en una de las apuestas jóvenes del entrenador.

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Edgardo Coudet, entrenador de Millo hizo ingresar a los juveniles del club, uno de ellos hizo el gol del empate

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Un debut que dejó buenas sensaciones

La otra aparición destacada de la noche fue la de Jonathan Spiff, quien tuvo su estreno oficial en Primera División en los minutos finales del encuentro.

El delantero de 19 años ingresó cuando River buscaba el empate y rápidamente mostró movilidad, potencia física y presencia ofensiva dentro del área rival. Su entrada ayudó a empujar al equipo en el tramo final del partido.

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Spiff llegó a River siendo muy chico y realizó todo el recorrido en las divisiones inferiores del club. En las últimas temporadas tuvo una evolución importante en juveniles y Reserva, donde se destacó por su capacidad goleadora y condiciones físicas.

Con 1,87 metros de altura y características de atacante moderno, el juvenil aparece como otro de los proyectos que River comienza a observar de cerca pensando en el futuro inmediato.

Un empate que dejó algo más que un punto

Más allá del 1-1 ante Bragantino, River terminó la noche con buenas noticias. El equipo mantuvo el liderazgo de su grupo en la Copa Sudamericana y quedó cerca de asegurar la clasificación a los octavos de final, pero además encontró respuestas positivas en varios juveniles que empiezan a ganar terreno en Primera División.

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