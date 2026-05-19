19 de mayo de 2026 - 15:03

Sorpresa total: Quiénes son los árbitros designados para la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano

La definición del Torneo Apertura ya tiene designados a los responsables de impartir justicia el próximo domingo desde las 15. 30 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Yael Falcón Pérez será el árbitro principal y Leandro Rey Hilfer estará en el VAR.

Yael Falcón Pérez será el árbitro principal y Leandro Rey Hilfer estará en el VAR.

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Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
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El Millonario y el Pirata definirán quién será el campeón del Apertura después de eliminar a Rosario Central y Argentinos Juniors, respectivamente. El equipo de Eduardo Coudet dejó atrás en los playoffs a San Lorenzo (en un partido repleto de emociones que se definió en los penales), Gimnasia La Plata y al Canalla. Por otro lado, el conjunto de Ricardo Zielinski eliminó a Talleres (Clásico que quedó en los libros del fútbol de Córdoba), Unión y al Bicho de La Paternal, en una definición épica que colocó en una final por primera vez en su historia.

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LA GRAN FINAL DEL TORNEO APERTURA 2025. Yael Falc&oacute;n P&eacute;rez ser&aacute; el &aacute;rbitro principal y Leandro Rey Hilfer estar&aacute; en el VAR.

LA GRAN FINAL DEL TORNEO APERTURA 2025. Yael Falcón Pérez será el árbitro principal y Leandro Rey Hilfer estará en el VAR.

Llama la atención que Lobo Medina será parte del equipo de árbitros de esta final después de ser denunciado por una sospecha de corrupción y arreglo de un partido en la Primera Nacional de 2021 entre Tigre y Mitre (SdE).

El fin de semana será histórico para Belgrano que jugará su primera definición por un título y encima en su provincia. Por su parte, River buscará romper con la mala racha de no salir campeón del fútbol local desde el 2023, cuando estaba bajo la dirección técnica de Martín Demichelis.

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