Sorpresa total: Quiénes son los árbitros designados para la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano

El Millonario y el Pirata definirán quién será el campeón del Apertura después de eliminar a Rosario Central y Argentinos Juniors, respectivamente. El equipo de Eduardo Coudet dejó atrás en los playoffs a San Lorenzo (en un partido repleto de emociones que se definió en los penales), Gimnasia La Plata y al Canalla. Por otro lado, el conjunto de Ricardo Zielinski eliminó a Talleres (Clásico que quedó en los libros del fútbol de Córdoba), Unión y al Bicho de La Paternal, en una definición épica que colocó en una final por primera vez en su historia.