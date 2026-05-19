Alerta para Franco Colapinto: se viene un GP de Canadá caótico con frío extremo, lluvia y riesgo para pilotos

Franco Colapinto estará en el Gran Premio de Canadá que enfrenta un escenario de alta incertidumbre climática. Las previsiones meteorológicas para los tres días de actividad en Montreal anuncian temperaturas frescas y una elevada probabilidad de precipitaciones, condiciones que amenazan con reducir drásticamente el agarre de la pista y forzar cambios estratégicos inmediatos.

El posteo de la novia de Franco Colapinto contra el gobierno que podría traerle problemas al piloto

Las sesiones programadas entre el 22 y el 24 de mayo presentan desafíos técnicos específicos debido a la variabilidad del tiempo en Quebec . Con máximas que difícilmente superarán los 20 grados y mínimas que caerán hasta los 10 grados, el asfalto canadiense se mantendrá frío, dificultando que los compuestos de los neumáticos alcancen su temperatura óptima.

La actividad comienza el viernes con las primeras prácticas libres bajo un cielo cubierto y un riesgo moderado de lluvia. Los termómetros marcarán entre 15 y 18 grados, un margen estrecho que obligará a los ingenieros a monitorear constantemente el rendimiento de las gomas. Esta jornada inicial es crucial para la puesta a punto, aunque el agua podría inutilizar los datos recolectados.

Para el sábado, el panorama sugiere una estabilidad relativa durante las horas centrales del día. Aunque se prevén intervalos de sol para la clasificación, las chances de chaparrones aislados persisten en el entorno del circuito. La temperatura rondará los 20 grados, permitiendo un respiro momentáneo antes de que las condiciones vuelvan a endurecerse durante la noche previa a la carrera principal.

image.png Franco Colapinto se metió entre los mejores pilotos del GP de Canadá. Gentileza

La mayor preocupación de los pilotos se concentra en la jornada del domingo. El pronóstico indica una alta probabilidad de lluvia persistente con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 19 grados. El ambiente será lo suficientemente frío como para comprometer la tracción, lo que obligará a las escuderías a preparar estrategias flexibles y considerar el uso de neumáticos de lluvia extrema.

La inestabilidad climática en Montreal no solo afecta el agarre, sino que también altera los planes de carga aerodinámica de los monoplazas. Los equipos deberán modificar sus configuraciones sobre la marcha para priorizar la estabilidad sobre una pista mojada. Los horarios de la carrera sprint y la clasificación también permanecen sujetos a la intensidad de las tormentas previstas para el fin de semana.

FRANCO COLAPINTO - ALPINE El paso de Colapinto por Canadá en 2025, en su primera experiencia en el circuito y con un Alpine muy diferente al de esta temporada, terminó con un 13º puesto. Gentileza.

Cronograma completo del Gran Premio de Canadá

Viernes 22 de mayo

Prácticas libres: 13.30 a 14.30

13.30 a 14.30 Clasificación sprint: 17.30 a 18.30

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint : 13.00 a 14.00

: 13.00 a 14.00 Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 24 de mayo