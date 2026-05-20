River vs. Belgrano: Andesmar te lleva a la gran Final del Torneo Apertura 2026

Andesmar acerca a los hinchas de River a la gran final del Torneo Apertura contra Belgrano con un servicio directo y de primer nivel.

El próximo domingo 24 de mayo a las 15.30, River Plate y Belgrano de Córdoba definirán el Torneo Apertura 2026 en el Estadio Mario Alberto Kempes. El Millonario llega a esta instancia decisiva tras un campeonato de alto rendimiento, mientras que el Pirata cordobés buscará hacer valer su localía en una jornada que promete ser histórica para el fútbol argentino.

Ante la enorme expectativa, Mendoza se convertirá en un punto de partida clave para cientos de hinchas que viajarán a alentar a su equipo.

Unidades 0 km e Internet Satelital: viajar como el plantel oficial Para responder a esta demanda masiva, Andesmar —en su rol de Transporte Oficial de River Plate— diseñó una propuesta exclusiva que traslada la mística y la seguridad del club directamente a los pasajeros. La empresa dispondrá de unidades 0 kilómetros en un servicio directo Mendoza Córdoba, equipadas con internet satelital a bordo, sistemas de climatización de última generación y butacas reclinables de máxima comodidad, garantizando una conectividad total y el mejor confort durante el trayecto.

Tranquilidad y seguridad para viajar como un verdadero hincha Viajar con los especialistas del transporte de larga distancia elimina las preocupaciones asociadas al cansancio en rutas congestionadas y la fatiga del regreso postpartido. Con frecuencias planificadas y conductores profesionales capacitados bajo estrictas normas de seguridad vial, las familias y peñas locales tienen la garantía de arribar con la antelación necesaria para vivir la gran previa sin urgencias, logrando que la única preocupación del hincha sea el resultado en los noventa minutos de juego.

La mística de ser el Transporte Oficial de River Plate El vínculo entre la empresa de transporte y el deporte de alto rendimiento no es casual, sino el resultado de una trayectoria basada en la confianza institucional y la eficiencia operativa. En esta oportunidad, el valor agregado para los hinchas del club de Núñez adquiere una relevancia singular, ya que Andesmar ostenta la distinción de ser el Transporte Oficial de River Plate.