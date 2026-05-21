Un dolor de cabeza para Eduardo Coudet: Las bajas de River para la final del Torneo Apertura con Belgrano

Eduardo Coudet no podrá contar con varias piezas clave del equipo titular de River para enfrentrar a Belgrano el próximo domingo en Córdoba.

Eduardo Coudet sufre por la cantidad de lesionados que tiene River Plate de cara a la gran final con Belgrano.

Superado el agónico empate ante Bragantino —en un partido incómodo por el desgaste de una seguidilla intratable—, River Plate ya tiene la mente puesta en su gran objetivo del semestre: la final del Torneo Apertura.

Aunque Eduardo "Chacho" Coudet infló el pecho antes de viajar a Córdoba asegurando que el equipo llega "bien", la realidad es que el optimismo es más anímico que futbolístico. La doble competencia de abril y mayo pasó factura y el DT llega a la definición del domingo sin cuatro de sus piezas clave.

River Plate Gonzalo Montiel, figura e ídlo de River Plate, no jugará la gran final del Torneo Apertura por lesión. Gentileza. El parte médico: Los cuatro titulares que pierde el Eduardo Coudet La batalla de semifinales contra Rosario Central terminó de vaciar la enfermería millonaria. Ante la falta de su once ideal, Coudet tendrá que buscar soluciones de emergencia en el banco de suplentes.

Gonzalo Montiel: Tras arrastrar molestias en el isquiotibial, el lateral sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo durante el primer tiempo ante Central (donde además falló un penal). Con un tiempo estimado de baja de tres a cuatro semanas, su gran objetivo ahora es llegar con lo justo al Mundial. Su lugar lo ocupará Fabricio Bustos.

Sebastián Driussi: El delantero quedó descartado por un esguince grado II del ligamento colateral medial en la rodilla derecha, producto de una durísima entrada de Franco Ibarra. Estará un mes fuera de las canchas y apunta directamente a la pretemporada.

Aníbal Moreno: El mediocampista sufrió una lesión similar a la de Driussi (esguince de ligamento colateral medial en la rodilla derecha), aunque de menor gravedad, tras un mal movimiento defensivo. Se pierde la final en el Mario Alberto Kempes, pero el cuerpo técnico confía en tenerlo listo para la puesta a punto en Alicante.

Matías Viña: El lateral uruguayo, que venía de un gran partido anulando a Ángel Di María ante el Canalla, se desgarró el aductor derecho en la previa del viaje a Brasil. Iba a ser titular para cuidar a un Marcos Acuña que todavía no está al cien por cien. Le esperan al menos 21 días de recuperación. "Hay que prepararnos de la mejor manera, recuperar a los que jugaron hoy y después tocará jugar la final, que no es nada fácil. Vamos a estar juntos de acá al domingo y tratar de hacer una gran final. Creo que llegamos muy bien". — Eduardo Coudet, tras el 1-1 ante Bragantino por la Copa Sudamericana.