Pedro Sánchez se reunió con el Papa León XIV en medio de las investigaciones por corrupción

El papa León XIV recibió este miércoles en el Palacio Apostólico del Vaticano al presidente de España, Pedro Sánchez . Esta reunión tuvo lugar el mismo día que la Policía española allanó la sede del Partido Socialista , en medio de las investigaciones contra la agrupación por presuntos hechos de corrupción.

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Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un comunicado, la autoridad española también se reunió con la Secretaría de Estado compartiendo “la satisfacción por el inminente Viaje Apostólico del Santo Padre, señal de las buenas relaciones que existen entre la Santa Sede y España”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa en la Embajada de España en el Vaticano, este miércoles. Sánchez se reunió este miércoles por primera vez con el papa León XIV en el Vaticano donde constató la sintonía que mantienen en temas como la defensa de la paz, la migración o la inteligencia artificial y donde abordaron la necesidad de diálogo entre iglesia, gobierno y sociedad.

“Se hizo referencia a algunas cuestiones de interés común, como la necesidad de fomentar un diálogo fructífero entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales, así como entre los diversos componentes de la sociedad civil, basado en el respeto mutuo y orientado a la promoción del bien común”, señalaron.

Durante el encuentro, también se abordaron temas de carácter internacional , con especial referencia a las repercusiones de los conflictos en el mundo , las migraciones, la importancia del multilateralismo y del respeto del derecho internacional, así como a la urgencia de un compromiso constante en favor de la paz, destacó el sitio Vatican News.

Allanamientos en el PSOE

La Policía española se presentó hoy en la sede del Partido Socialista (PSOE) en Madrid, en busca de documentos en el marco de una investigación sobre obstrucción a la Justicia. El partido está acusado de entorpecer los procedimientos iniciados contra el gobierno, según anunció la Policía en Madrid la Audiencia Nacional.

Los cargos incluyen, entre otros, corrupción en banda organizada, violación del secreto de instrucción, incitación al falso testimonio, falsificación de documentos comerciales, tráfico de influencias o incluso atentado contra las instituciones del Estado, reportó el sitio RFI.

PSOE- allanamiento La Policía española allanó la sede del Partido Socialista en Madrid por investigaciones por obstrucción a la Justicia RFI

“Todo mi apoyo al presidente Zapatero”, declaró Sánchez en una rueda de prensa en el Vaticano tras reunirse con el papa León XIV, enfatizando que “no hay motivos para cambiar esa posición” y añadió que su partido cooperaba plenamente con la justicia y sentía un respeto absoluto por el poder judicial.

La investigación se centra en Santos Cerdán, ex secretario del PSOE, así como en otros dirigentes del partido, abogados, un empresario y un policía. Es la primera vez que el nombre de Santos Cerdán aparece en el expediente.

Él niega cualquier malversación en el marco de una investigación independiente que también lo tiene como objeto. Pedro Sánchez declaró en Roma que, si salieran a la luz nuevas conductas indebidas, el PSOE las trataría con la misma firmeza que antes.

Entre los casos que involucran al PSOE, la Audiencia Nacional anunció la semana pasada que el ex jefe de Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aliado de Pedro Sánchez, era objeto de una investigación por sospechas de tráfico de influencias y lavado de dinero.