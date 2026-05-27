27 de mayo de 2026 - 21:15

Estuvo tres días perdida en el mar y unos pescadores la encontraron viva de milagro: "No reaccionaba"

La joven permanecía desaparecida desde el domingo, cuando salió a dar un paseo en moto acuática junto a un hombre de 28 años. Este último continúa sin ser localizado.

Bruna Damaris Sant’Anna da Silva fue hallada con vida tras tres días desaparecida en el mar.

Bruna Damaris Sant’Anna da Silva fue hallada con vida tras tres días desaparecida en el mar.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Después de permanecer tres días perdida y a la deriva en el mar, una joven brasileña logró sobrevivir hasta que una familia de pescadores la encontró flotando lejos de la costa de San Pablo. El rescate ocurrió este martes por la mañana y los propios marineros lo definieron como “un milagro”.

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Se trata de Bruna Damaris Sant’Anna da Silva, quien era buscada desde el domingo en la zona de Ilhabela. “Confundida, con frío y pidiendo agua”, describió el pescador la historia que conmocionó a toda la región. “Salvar una vida es gratificante. Uno no piensa en el día de mañana”, reflexionó.

Según informaron medios locales, la joven había salido a pasear en moto acuática con Dheorge Pereira Bernardino, de 28 años. Sin embargo, el hombre todavía continúa desaparecido y los operativos de búsqueda siguen activos con los equipos del Grupamento de Bomberos Marítimo y la Marina de Brasil.

Dramático rescate: “Nos pedía agua rápidamente”

La mujer fue encontrada por Alex Quintino y su hijo Allan de Oliveira Quintino dos Santos, quienes habían salido temprano a pescar camarones a bordo de la embarcación “Pôr do Sol Dois”, en el Canal de San Sebastián, frente al litoral norte paulista. No obstante, el destino les tenía preparada otra misión.

Según relataron, fue Allan quien vio primero una figura en el agua. Cuando el barco se acercó, Bruna comenzó a mover los brazos desesperadamente para pedir ayuda y los pescadores lograron subirla a bordo después de varios minutos de tensión.

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“Empezó a agitar los brazos. Nos acercamos, la subimos y estaba viva, gracias a Dios”, recordó Alex en diálogo con medios brasileños. La familia aseguró que la corriente la había arrastrado a una zona muy alejada de la costa y creen que difícilmente hubiera sido encontrada por otra embarcación.

Apenas fue rescatada, la joven pidió agua y recibió asistencia arriba del barco. Los pescadores la envolvieron con mantas para intentar darle calor. “Las manos y los pies estaban arrugados de tanto tiempo en el agua”, detalló Alex sobre el estado físico en el que apareció Bruna.

Más tarde, la joven fue trasladada a un hospital de Ilhabela para recibir atención médica. Horas después del rescate, las autoridades confirmaron que había salido de terapia intensiva y evolucionaba favorablemente.

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