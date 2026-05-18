18 de mayo de 2026 - 10:03

Sánchez sufrió su peor derrota en Andalucía, ganó el conservador PP y creció la ultraderecha de Vox

En la comunidad más poblada de España, el Partido Popular deberá negociar con el ultraderechista Vox para gobernar. En tanto, el partido socialista del presidente español sigue perdiendo peso en su viejo feudo.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Foto:

EFE
Juanma Moreno (PP), en las puertas de la sede de su partido en Sevilla

Juanma Moreno (PP), en las puertas de la sede de su partido en Sevilla

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El tablero político andaluz, la comunidad más poblada de España, quedó patas para arriba, ya que el Partido Popular de Juanma Moreno ganó las elecciones autonómicas del 17 de mayo, pero perdió la mayoría absoluta que había conseguido en 2022 y ahora dependerá de Santiago Abascal y de Vox para seguir gobernando Andalucía.

Leé además

un pueblo de espana abre sus puertas a nuevos vecinos: ofrece una casa gratis, un trabajo y una curiosa condicion

Un pueblo de España abre sus puertas a nuevos vecinos: ofrece una casa gratis, un trabajo y una curiosa condición
Real Madrid no tiene paz: Florentino Pérez anunció llamado a elecciones, y se refirió a las peleas internas

Real Madrid no tiene paz: Florentino Pérez convoca a elecciones tras la disputa de sus jugadores

Con el 41,6% de los votos y 53 escaños, el PP quedó apenas dos diputados por debajo de los 55 necesarios para controlar en soledad el Parlamento andaluz. La pérdida de bancas obligará a Moreno a abrir una negociación incómoda con Vox, fuerza de la derecha que subió levemente hasta los 15 escaños y que ya avisó que no facilitará un gobierno gratis ni se abstendrá.

Juanma Moreno (PP), en las puertas de la sede de su partido en Sevilla
Juanma Moreno (PP), en las puertas de la sede de su partido en Sevilla

Juanma Moreno (PP), en las puertas de la sede de su partido en Sevilla

La gran derrotada volvió a ser el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.

Es que la candidata María Jesús Montero firmó el peor resultado histórico del socialismo andaluz: apenas 28 diputados. Andalucía, que durante décadas fue el principal bastión electoral socialista en España, profundizó así un cambio político que comenzó en 2018 y que ahora parece consolidado.

En paralelo, hubo una sorpresa fuerte por izquierda. Adelante Andalucía rompió todos los pronósticos y pasó de 2 a 8 escaños, convirtiéndose en la cuarta fuerza de la región. Ese crecimiento fue determinante para quitarle al PP la mayoría absoluta.

Más relegada quedó Por Andalucía, integrada por sectores de Izquierda Unida, Podemos y Sumar, que terminó con apenas 5 diputados y perdió peso electoral pese al aumento de participación.

La elección tuvo además una participación del 64,6%, casi nueve puntos por encima de la registrada en 2022. El PP ganó en las ocho provincias andaluzas y amplió la distancia sobre los socialistas a casi 20 puntos, aunque perdió escaños en distritos clave como Málaga, Sevilla y Cádiz.

Pedro Sánchez es el nuevo líder de los socialistas españoles
Tras perder el PSOE, S&aacute;nchez afronta un a&ntilde;o decisivo tras constatar en Andaluc&iacute;a c&oacute;mo Vox condiciona al PP

Tras perder el PSOE, Sánchez afronta un año decisivo tras constatar en Andalucía cómo Vox condiciona al PP

Desde Vox, el candidato Manuel Gavira celebró los resultados y anticipó que exigirán ingresar al gobierno regional. Del otro lado, Moreno evitó cerrar puertas y habló de “responsabilidad” y “estabilidad”, aunque sabe que la nueva legislatura lo obliga a negociar cada paso.

El resultado dejó a Andalucía frente a una nueva etapa política. Si bien el PP sigue siendo la fuerza dominante, ya no puede gobernar solo y el peso de Vox crece justo cuando la derecha española empieza a recalcular alianzas y estrategias rumbo a las próximas elecciones nacionales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La tormenta del año se acerca: para cuándo se pronostica. 

Se viene la tormenta del año: lluvias intensas, nieve y vientos fuertes marcarán la semana

Nueva ordenanza vial cambia la normativa para ciclistas.

Es oficial: adiós a los ciclistas en la banquina de las rutas tras la nueva ordenanza vial

La interna de los jugadores del Real Madrid puede provocar el regreso más impactante de Europa

La interna de los jugadores del Real Madrid puede provocar el regreso más impactante de Europa

Marcelo Pelegri, ex marido de Grecia Colmenares, fue detenido en España por presunta estafa

Detuvieron en España a Marcelo Pelegri, ex marido de Grecia Colmenares, por presunta estafa