Real Madrid no tiene paz: Florentino Pérez convoca a elecciones tras la disputa de sus jugadores

Fiel a su estilo grandilocuente y sin rodeos, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, convocó a una conferencia de prensa para confirmar que llamará a elecciones para acallar las voces críticas y legitimarse una vez más al frente de la entidad. Además, habló de la pelea entre Valverde y Tchouaméni.

Visiblemente ofuscado por las críticas que le cayeron al confirmarse que cerrará una temporada sin obtener títulos (luego de la derrota ante Barcelona por LaLiga de España), y en medio de los conflictos internos entre los propios jugadores y con el entrenador Alvaro Arbeloa, Pérez decidió tirar una bomba que cambia todo el panorama: Está dispuesto a pasar una vez más por el juicio de los socios para continuar en el cargo. "Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso a las elecciones a la Junta Directiva a la que nos vamos a presentar", lanzó.

Respecto a la decisión de pasar por el voto de los asociados, Florentino aseguró: "¿Por qué convoco las elecciones? Porque trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios a diferencia de los otros clubes. En el Madrid no hay un solo dueño. He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid".

Además, el presidente denunció que hay un grupo que quiere correrlo del camino, y los instigó a presentarse en las elecciones. "Quiero que alguien se enfrente conmigo en estas elecciones. Yo tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid, que son muy inteligentes, pero algunos se dejan llevar por la pasión. Los socios me apoyan después de 26 años. Soy el más laureado de la historia, con 7 Copas de Europa" , puntualizó.

Florentino Pérez habló de la pelea entre Valverde y Tchouaméni:

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Luego de la caliente declaración referida al futuro institucional, Florentino Pérez se tomó el tiempo para dar su parecer sobre la pelea que protagonizaron hace algunos días Federico Valderde y su compañero Aurélien Tchouaméni. "Me parece muy mal y peor que lo hayan sacado a la luz. En 26 años no es la primera vez, se han peleado en todos los años en que yo he estado", relativizó.

En consonancia, el mandamás completó: "La filtración es peor que la pelea. Es la primera vez que lo veo (la filtración). Al día siguiente se toman un café y ya está, aparte son dos jóvenes muy importantes que juegan juntos en el mediocampo".

A la hora de buscar razones por las cuales se filtró la disputa en el seno del plantel de fútbol Blanco, Florentino apuntó a una campaña en su contra, apoyada por los medios de comunicación. "El Madrid es la marca más fuerte y valiosa del mundo, el club con la mayor reputación del mundo. ¿Por qué quieren meterse los periodistas con el club más prestigioso, más valorado y con más seguidores del mundo? Si es un bien de todos. Y la plantilla más valiosa del mundo. Me da vergüenza decir que me han elegido mejor presidente de la historia. Hay unos niños que quieren presentarse, pues que se presenten".