23 de mayo de 2026 - 14:13

Miles de personas marchan en las calles de España para pedir la renuncia de Pedro Sánchez

La "marcha por la dignidad" en Madrid dejó un saldo de tres detenidos y siete agentes de policía heridos.

Vista de la manifestación a su paso por el Arco de la Victoria en Moncloa durante la marcha por la dignidad para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convocada por la plataforma Sociedad Civil Española este sábado en Madrid.

Vista de la manifestación a su paso por el Arco de la Victoria en Moncloa durante la "marcha por la dignidad" para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convocada por la plataforma Sociedad Civil Española este sábado en Madrid.

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EFE/ Daniel González
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Una histórica y multitudinaria ola de protestas sacudió este sábado las calles de Madrid con decenas de miles de personas concentradas en lo que se denominó la "Marcha por la Dignidad" para exigir la dimisión inmediata del presidente español, Pedro Sánchez y demandar la convocatoria anticipada a elecciones generales.

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Mientras que fuentes de la Delegación del Gobierno en la capital española estimaron la asistencia en unas 40.000 personas, las organizaciones convocantes elevaron la cifra a 80.000 manifestantes, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Pedro Sánchez- Manifestación- España
Vista general a su paso por Moncloa de la

Vista general a su paso por Moncloa de la "marcha por la dignidad" para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convocada por la plataforma Sociedad Civil Española este sábado en Madrid.

Los ciudadanos movilizados expresaron un enérgico rechazo a la corrupción del Ejecutivo y se pronunciaron de forma tajante contra la inmigración ilegal, portando banderas españolas y lanzando proclamas como “no es inmigración, es una invasión”. Además, se escucharon insultos dirigidos a Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Disturbios durante las protestas

Decenas de manifestantes intentaron acercarse al Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno, lo que obligó a cortar el tráfico en algunas calles aledañas.

Según informó la agencia EFE, varios protestantes intentaron sobrepasar el cordón de seguridad, por lo que las fuerzas policiales reprimieron a los manifestantes con gas lacrimógeno para que mantuvieran la distancia.

Marcha de la Dignidad- España
La policía trata de contener a algunos participantes de la

La policía trata de contener a algunos participantes de la "marcha por la dignidad" para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convocada por la plataforma Sociedad Civil Española este sábado en Madrid.

Un hombre declaró a los medios locales que terminó con un dedo ensangrentado debido a la represión.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid informaron que 3 personas fueron detenidas tras los disturbios y 7 policías resultaron con heridas leves.

Fuerte respaldo opositor

La movilización contó con un fuerte respaldo político de los sectores opositores, registrando la presencia de una comitiva del Partido Popular (PP) liderada por su portavoz en el Senado, Alicia García, quien aseguró ante los medios de comunicación que los españoles dijeron “basta ya” de despertarse cada día con una “nueva trama de corrupción” en la que “en el centro” está el Presidente socialista.

"Hoy, en esta marcha, los españoles van a decirle a Pedro Sánchez lo mismo que ya le han dicho en las urnas: dimisión", sentenció la funcionaria.

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Asimismo, un numeroso grupo de la fuerza Vox participó del reclamo encabezado por su líder Santiago Abascal, quien declaró ante la prensa que “España está secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo” a los ciudadanos y “promoviendo una invasión migratoria”.

Con respecto al futuro político e institucional del país europeo, el referente de la derecha local sentenció que el mandatario “va a hacer todo lo necesario por retrasar la convocatoria de unas elecciones” con el único fin de “perpetuarse en el poder”.

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