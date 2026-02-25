Como un "Gran Hermano", pero sin lo invasivo, la multitudinaria exposición y respetando al máximo su privacidad (o sea, como un "Gran Hermano", pero sin la parte de "Gran Hermano"). Así podría decirse que transcurren los primeros meses de vida de un pichón de cóndor que nació y está siendo criado por sus padres en un nido activo ubicado en la Cordillera de los Andes , en la zona del Parque Provincial Tupungato.

El ejemplar, identificado recientemente como macho, nació en noviembre del año pasado , pero su monitoreo -que se hace con cámaras, montando guardias uno o dos días al mes, a una distancia prudencial y sin que ni el pichón ni sus padres adviertan a las personas- comenzó antes. Porque fue en septiembre cuando se identificó al nido activo, y cuando las autoridades y ONG que participan comenzaron a estar pendientes de todos los movimientos de los cóndores adultos (incubación, vuelos, turnos para las guardias y otras cosas).

"El monitoreo se hace una vez al mes, a una distancia prudente -cerca de 300 metros- para no invadir. Utilizamos máquinas, binoculares para ver la actividad del nido, de los padres y del pichón . Hemos ido registrando cómo avanza la crianza, cómo se relevan los adultos para alimentarlo y también para salir a buscar alimento", destacó Santiago Furlán de la ONG SOS Acción Solidaria y quienes están participando del monitoreo junto a la Dirección de Fauna Silvestre, entre otros participantes.

Fotos, video y ternura: nació un pichón de cóndor en la cordillera y así es su "monitoreo no invasivo"

"Pasan los meses y vemos que esa crianza permanente se va haciendo más y más relajada , se lo suele ver al pichón cada vez más en soledad y ya hasta pasado hasta noches solo", agrega Furlán.

Tanto el avistaje de este nido activo el año pasado como el nacimiento del nuevo ejemplar de cóndor andino se convierten en noticias más que buenas. Porque posicionan a Mendoza como líder en las políticas de conservación del cóndor andino .

Embed Nació un pichón de cóndor en la cordillera de #Mendoza y lo están siguiendo en su nido con un "monitoreo no invasivo"



Tiene 3 meses y, una vez al mes, se aproximan a 300 metros y siguen todos sus movimientos -y los de los padres- con cámaras y binoculares. pic.twitter.com/mE7zKznJzM — Nacho of the Rose (@nacho_delarosa) February 25, 2026

“El nacimiento de este pichón es una enorme señal de que nuestras políticas de conservación están dando resultados concretos”, dijo a su turno el director de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, Ignacio Haudet.

“Este tipo de eventos, sumados al avance de los censos simultáneos, nos permiten comprender mejor cómo se comporta la población de cóndores en Mendoza y planificar acciones que fortalezcan su supervivencia”, agregó.

Será varón

El septiembre del año pasado, durante la realización del 20° Censo Simultáneo de Cóndor Andino, se identificó este nuevo nido activo de cóndor (es decir, con presencia de ejemplares). Allí mismo, en 2023, ya se había registrado otro nido activo. Y en esta ocasión, tras observar de forma continua durante algunos días el sitio -una cueva entre las rocas de la ladera de una montaña- se vio a un macho y una hembra en el proceso de incubación, turnándose para salir a volar mientras el otro (o la otra) se quedaba cuidando al pichón por nacer.

Fotos, video y ternura: nació un pichón de cóndor en la cordillera y así es su "monitoreo no invasivo"

Ya durante el avistaje del año pasado se llegó a la conclusión de que podía tratarse de la misma pareja reproductora registrada en 2023, puesto que es una especie que suele usar los mismos sitios para reproducirse. Y, desde septiembre del año pasado, se intensificó el seguimiento y la observación "no invasiva" de este nido y sus inquilinos.

Así fue como, por ejemplo, se confirmó el nacimiento del nuevo integrante de la familia en noviembre del 2025, y como también confirmaron ahora que se trata de un macho. También en 2023 el monitoreo se extendió hasta que el pichón creció y pudo abandonar el nido (proceso que toma entre un año y un año y dos meses).

Fotos, video y ternura: nació un pichón de cóndor en la cordillera y así es su "monitoreo no invasivo"

“El pichón que hoy observamos no solo es motivo de celebración, sino también una oportunidad para reafirmar el compromiso con la protección de su hábitat. Espacios como Tupungato ofrecen las condiciones seguras que esta especie necesita para anidar y criar con éxito”, agregó.”, agregó a su turno el director de la Dirección de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter.

Cómo es el monitoreo no invasivo con el que se sigue el crecimiento del pichón de cóndor

Según explicó Furlán, de SOS Acción Salvaje, el monitoreo y seguimiento del pequeño se hace por medio de observaciones periódicas no invasivas, lo que permite registrar con información detallada su evolución y el proceso de crianza por parte de sus padres.

Fotos, video y ternura: nació un pichón de cóndor en la cordillera y así es su "monitoreo no invasivo"

"Podemos ir conociendo los métodos de relevo entre ambos para alimentarlo y brindarle la seguridad y el refugio necesarios. Durante los primeros días de vida, la presencia de al menos uno de sus padres es constante en el nido, mientras que al correr los meses el pichón comienza a permanecer más tiempo en soledad, al igual que comienzan a aparecer nuevos ejemplares de la especie pernoctando en cercanías del nido. Toda esta información es de gran valor para la conservación de la especie", resumió el referente, quien destacó que el pichón ya ha cumplido tres meses de vida y que cada registro es una nueva esperanza para la especie declarada como amenazada en Argentina.

Por qué es una buena noticia la aparición de nidos activos y el nacimiento de cóndores

El cóndor andino es una especie imponente y con un trascendental valor ecosistémico en los paisajes que habita. A ello se suma que, dada su baja tasa de reproducción y su alta mortandad, es una especie amenazada. Las principales amenazas de esta especie son los cebos tóxicos, la intoxicación con plomo y la siniestralidad y electrocución con tendidos eléctricos.

En cuanto a la tasa reproductiva, suele nacer una sola cría cada dos o tres años. Además, la incubación del huevo hasta que nace el pichón de cóndor andino es una de las más prolongadas en aves: se extiende durante 60 días.

Fotos, video y ternura: nació un pichón de cóndor en la cordillera y así es su "monitoreo no invasivo"

La crianza en tanto, que es el período desde que nace hasta que la pareja emancipa a su pichón, puede prolongarse entre un año y un año y dos meses. En tanto, el pichón recién alcanza la madurez sexual a partir de los 8 o 9 años, cuando entra en su etapa de poder reproducirse..

El rol clave del cóndor andino en la naturaleza

El cóndor es una de las 14 especies silvestres protegidas y declaradas monumento natural protegidos en Mendoza. Su hábitat natural se extiende a lo largo de toda la Cordillera de los Andes, desde Venezuela y hasta Tierra del Fuego e, incluso, hay registros recientes que también los sitúan en zonas aledañas al mar.

Cumple el rol fundamental de limpiar los campos de los focos de infección que se generan en los animales que están muertos y tendidos en la tierra (por ello se considera a los cóndores “limpiadores naturales”).

Fotos, video y ternura: nació un pichón de cóndor en la cordillera y así es su "monitoreo no invasivo"

Se trata de una especie carroñera, que no caza presas, sino que se alimenta de los restos de los animales muertos. Y es en este rol, precisamente, que facilita la limpieza de focos de infección. Además, con sus fuertes picos atraviesan cueros grandes de los animales muertos, lo que permite que -a posteriori- lleguen otros carroñeros y, no solo se alimenten, sino también se acelere todo el proceso de limpieza.

Censos simultáneos: una herramienta estratégica

El Programa de Conservación del Cóndor Andino en Mendoza cuenta con una iniciativa clave: los Censos Simultáneos de Cóndor Andino, que desde 2020 se realizan de manera coordinada en la red de Áreas Naturales Protegidas de la provincia. Este abordaje metodológico permite obtener estimaciones más precisas de la población y comprender tendencias a lo largo del tiempo.

Entre 2020 y 2025 se realizaron 20 censos simultáneos estacionales, con entre 11 y 19 puntos de observación activos en cada operativo. La información recopilada ha sido clave para identificar dormideros comunales, áreas de vuelo prioritarias y diseñar estrategias de conservación basadas en datos científicos actualizados.

Fotos, video y ternura: nació un pichón de cóndor en la cordillera y así es su "monitoreo no invasivo"

Uno de los resultados más destacados fue el 18° Censo Simultáneo, realizado el 10 de febrero de 2025, durante el cual se logró registrar simultáneamente hasta 70 ejemplares, el valor más alto desde el inicio de este monitoreo estandarizado, lo que consolida a Mendoza como un territorio clave para la conservación de la especie.