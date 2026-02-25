25 de febrero de 2026 - 22:54

Investigan como intencionales los incendios en el Parque Nacional Los Alerces

La denuncia fue presentada ante el juzgado de Esquel luego de detectarse tres focos iniciados en simultáneo en distintos puntos del parque.

Incendio en el Parque Nacional Los Alerces. (archivo)

Incendio en el Parque Nacional Los Alerces. (archivo)

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Justicia Federal tomó intervención por los recientes focos de incendio registrados en el Parque Nacional Los Alerces, en el oeste de la provincia de Chubut, tras una denuncia penal que apunta a una intencionalidad manifiesta en su origen.

La apertura de la investigación se produjo luego de que, en los últimos días, se detectaran tres nuevos focos en distintos puntos de la comarca andina. La simultaneidad de los inicios encendió las alertas de las autoridades, que consideraron imposible que se produjeran al mismo tiempo sin intervención humana.

Denuncia y peritajes federales

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, representantes del parque presentaron una denuncia ante el juzgado federal de Esquel, luego de que una instancia técnica interinstitucional —integrada por la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación— concluyera que los siniestros "exponen un origen intencional".

En un comunicado oficial, la directiva de Parques Nacionales sostuvo: "Dado este escenario de intencionalidad manifiesta, que genera un enorme daño tanto al delicado ecosistema de los bosques patagónicos como a los bienes personales y a la actividad turística regional, se iniciaron las acciones legales correspondientes, convocando a los peritos de la Policía Federal Argentina y fuerzas de seguridad nacionales junto a nuevos recursos técnico-científicos que sumen información a las investigaciones en curso".

Asimismo, se informó que "se reforzarán las medidas de control y seguridad en las portadas del Parque Nacional Los Alerces, zonas rurales y caminos vecinales, en el marco de un operativo con unidades especiales que recorran poblaciones y monitoreen los desplazamientos de personas ajenas a la comunidad".

Situación actual de los incendios

Actualmente existen dos incendios en progreso dentro del parque. El incendio Puerto Café, originado por la caída de un rayo en diciembre, se encuentra contenido tras los trabajos realizados durante los últimos meses.

En cuanto al incendio La Tapera, iniciado el domingo y aún activo, desde el Comando Operativo informaron que no se registraron estructuras ni viviendas afectadas durante el avance nocturno del fuego.

Las actuaciones judiciales continúan mientras se desarrollan las tareas de combate y monitoreo en la zona.

