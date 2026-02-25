25 de febrero de 2026 - 22:15

Fentanilo contaminado: la Cámara Federal dejó firme la prisión preventiva del director técnico de HLB Pharma

Los jueces de la Sala IV rechazaron por “inadmisible” el recurso presentado por la defensa de José Maiorano. El imputado está procesado por adulteración de sustancias medicinales.

Foto:

PFA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión preventiva de José Maiorano. Se trata del director técnico del laboratorio HLB Pharma, en el marco de la causa que investiga la muerte de 111 personas inoculadas con fentanilo contaminado.

Así lo detallaron fuentes del expediente a la Agencia Noticias Argentinas (NA). Los jueces Javier Hornos, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Sala IV, rechazaron el recurso presentado por la defensa por considerarlo “inadmisible”.

De qué está acusado Maiorano

José Maiorano se encuentra imputado y procesado por el delito de adulteración de sustancias medicinales que tuvo como resultado el fallecimiento de al menos 20 pacientes, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

El directivo permanece detenido desde el 25 de septiembre de 2025, tras una orden dictada por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la investigación.

El rol atribuido a otros directivos

En la misma causa también está imputado Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. Según la acusación, habría intervenido junto a otros 16 integrantes del plantel en la adulteración del lote 31202 del opioide.

De acuerdo con el escrito judicial al que accedió NA, esa intervención se habría producido a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta”, tratándose de un producto “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

El mismo documento sostiene que “las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existió una pluralidad de alertas que no fueron atendidas”.

La investigación continúa en el fuero federal mientras se analiza la responsabilidad penal de los distintos imputados.

