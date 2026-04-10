La Justicia procesó y embargó a los médicos implicados en el caso Propofest por desvío de fármacos

Este viernes, la Justicia argentina dictó el procesamiento de los profesionales vinculados al Hospital Italiano de Buenos Aires , involucrados en el desvío de fármacos de alta peligrosidad con fines recreativos.

El fentanilo hallado en la casa del enfermero fallecido era de HLB Pharma, pero no de lotes contaminados

El juez Javier Sánchez Sarmiento imputó formalmente al anestesista Hernán Boveri y a la exresidente Delfina Lanusse por el delito de administración fraudulenta. La decisión del magistrado no solo implica el procesamiento, sino que establece medidas cautelares severas para garantizar la sujeción de los imputados al proceso, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Tanto Boveri como Lanusse tienen prohibida la salida del país y se ordenó una serie de embargos millonarios sobre sus bienes.

La fiscalía sostiene que los acusados habrían aprovechado su posición estratégica en el área de anestesiología para vulnerar los controles de stock del hospital, extrayendo medicamentos que requieren una custodia estricta, tales como el propofol, un potente agente hipnótico de corta duración.

La investigación se originó tras una serie de auditorías internas en el Hospital que detectaron inconsistencias en el inventario de medicamentos anestésicos. Los registros de quirófano no coincidían con el egreso real de ampollas de la farmacia central.

Sin embargo, la causa tomó un giro cuando surgieron testimonios y pruebas digitales sobre supuestas reuniones sociales donde se utilizaban estos fármacos. El uso recreativo de estas drogas se convirtió en el eje central del caso, tras las muertes del anestesista Alejandro Salazar y el enfermero Eduardo Bentancourt.

Hospital Italiano (Buenos Aires) Hospital Italiano (Buenos Aires) Gentileza

Ante la gravedad de los hallazgos iniciales, la institución decidió desvincular a Delfina Lanusse, quien en ese momento se desempeñaba como residente, y suspender preventivamente a Hernán Boveri. Posteriormente, el Hospital se presentó como querellante en la causa para resguardar su prestigio y colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

Dos fallecidos en la causa "Propofest"

El pasado 20 de febrero, el anestesista mendocino Alejandro Zalazar (29) fue hallado sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo a causa de una sobredosis de anestésicos. El caso alertó al sistema de salud y dejó al descubierto una práctica de consumo irregular de fármacos hospitalarios, bajo la fama de presuntas fiestas denominadas "Propo Fest".

Alejandro Zalazar, anestesiológo fallecido Alejandro Zalazar, anestesiológo fallecido Instagram

Por otro lado, el 3 de abril, un enfermero fue hallado muerto en su departamento, también en el barrio porteño de Palermo. En el lugar se encontraron al menos 112 ampollas de diferentes drogas, entre ellas, Fentanilo y Propofol. Se trataba de Eduardo Bentancourt, de 44 años, quien fue hallado con signos de lesión en el antebrazo, compatibles con una punción venosa, pero no se observaron signos de violencia.