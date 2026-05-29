Tiene 37 años, es abuela y está acusada de intentar vender a su nieto de 3 años en Salta: comienza el juicio

En los próximos días se realizará, en el Valle de Uco, el juicio a una p areja que se llevó a un niño de tres años de su casa, en Tunuyán , con la idea de venderlo en Salta . Lo llamativo del caso es que la acusada es l a abuela del pequeño, quien fue arrebatado de los brazos de su madre en junio del año pasado y, oportunamente, rescatado por la policía cuando los acusados intentaban escapar.

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En una audiencia preliminar celebrada el lunes ante la jueza Mónica Romero, las partes decidieron los detalles del debate que se realizará en los próximos días en los tribunales del Valle de Uco. “El debate se realizará a la brevedad”, explicó una fuente de la Fiscalía de Tunuyán.

Los acusados son la salteña J. V., de 37 años (abuela de la víctima) , y su novio, E. M., de 28. Ambos están imputados por “sustracción de menores” , un delito que tiene penas que van de los 5 a los 15 años de prisión. Por lo pronto, ambos se encuentran detenidos en el penal de San Felipe.

El caso salió a la luz el 1 de junio de 2025, cuando una adolescente del barrio La Tablada, de Tunuyán, llamó al 911 para denunciar que planeaban llevarse a su hijo de 3 años, sin su autorización, a la provincia de Salta.

El operativo de rescate fue realizado por efectivos policiales que llegaron al lugar en tres móviles pertenecientes a Cuerpos Especiales. En el callejón Belgrano, los uniformados observaron la presencia de un hombre que caminaba con un menor, junto con una mujer y un adolescente, con dirección a la Ruta 40.

La Policía detuvo la marcha de las personas y les consultó los motivos por los cuales se encontraban en el lugar. Entonces, el hombre que tenía al menor respondió que estaba llevándoselo porque la madre no lo podía cuidar y se lo había entregado a su abuela, ya que la chica estaba enferma.

En paralelo a esta situación, otra movilidad policial llegó a la casa de la madre para corroborar la información, pero encontraron a la joven, de 19 años, llorando. Tres personas que estaban en la vivienda confirmaron que se habían llevado al chico y que tenían como objetivo vender al menor en Salta por $14.000.000, monto que ya habría sido abonado en un 50%.

Las tres personas quedaron a disposición del fiscal Fossaroli, quien decretó de inmediato el secreto de sumario, sin descartar en un primer momento un caso de trata de personas.

El robo del menor tuvo gran repercusión en los medios salteños. El diario El Tribuno de Salta publicó una nota sobre el presunto secuestro, informando que “se abrió una línea de investigación en Salta para determinar si existe una red de posibles compradores o intermediarios detrás del traslado. Las autoridades salteñas, alertadas por la Justicia mendocina, ya trabajan en colaboración para esclarecer el caso”.