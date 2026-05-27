Reparó bicicletas durante 14 años, ayudó a miles de niños y hoy transforma barrios enteros con una causa solidaria

Krista Richard impulsó desde hace 14 años la iniciativa solidaria Bikes and Trikes for Everyone en Canadá. La ciudadana trabajó junto a voluntarios para recolectar, reparar y obsequiar miles de bicicletas usadas a niños entre abril y octubre, logrando en 2025 la cifra récord de 400 unidades entregadas a familias locales.

Krista comenzó su proyecto en Canadá con el objetivo de que cada niño tuviera la oportunidad de disfrutar el verano sobre ruedas, tal como ella lo hizo en su propia infancia. Junto a un equipo de voluntarios, se encargó de conseguir bicicletas usadas gracias a la buena voluntad de la comunidad. El proceso incluyó la restauración completa de cada unidad antes de que fueran obsequiadas a los pequeños.

La demanda de transporte y recreación creció tanto que la iniciativa recientemente incluyó la entrega de bicicletas para adultos . Esto permitió que los padres también acompañaran a sus hijos en las actividades al aire libre. La corporación pública CBC reportó que el proyecto alcanzó hitos importantes, llegando a entregar hasta 88 bicicletas en una sola jornada de trabajo intenso.

Richard observó que el uso constante de videojuegos redujo el contacto social directo entre los habitantes de los barrios. Según su testimonio, la gente dejó de conocer a sus vecinos debido al aislamiento tecnológico imperante. Ella planteó que al reunir a grupos de niños en bicicletas, se generó un efecto en cadena donde las familias también comenzaron a interactuar y a conocerse entre sí.

Las madres de los beneficiarios destacaron que la actividad física ayudó a los menores a aliviar el estrés y a mejorar su comportamiento general. Para Krista, la motivación principal se encontró en la reacción inmediata de los chicos al recibir su medio de transporte. La alegría y las sonrisas de los niños durante las entregas justificaron, según sus propias palabras, el esfuerzo de más de una década de labor.

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Por qué el aire libre y la comunidad son el corazón del proyecto

El proyecto operó principalmente durante los meses más cálidos, cubriendo el periodo de abril a octubre de cada año. Durante este tiempo, miles de unidades pasaron por las manos del equipo de voluntarios de Bikes and Trikes for Everyone. Richard insistió en que pasar tiempo al aire libre favorece la salud física y la convivencia comunitaria, una meta que mantuvo firme desde el inicio de su campaña.