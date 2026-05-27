Brote de ébola en el Congo: la OMS reportó 223 muertes sospechosas y pidió un alto al fuego inmediato.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este miércoles que ya se registraron al menos 223 “muertes sospechosas” vinculadas al brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo . El organismo también alertó que la expansión de la enfermedad se agrava por el conflicto armado que atraviesa la región.

Crece la preocupación: la OMS alertó que el brote de ébola en Congo "supera la capacidad de respuesta"

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Según detalló la oficina regional de la OMS para África en un informe actualizado hasta el 24 de mayo, el país notificó 906 casos sospechosos , entre ellos 223 fallecimientos. Además, de las 295 muestras analizadas, se confirmaron por laboratorio 105 contagios y 10 muertes .

Los casos positivos fueron detectados en trece zonas sanitarias distribuidas en las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, una de las áreas más inestables del país por la presencia de grupos armados y enfrentamientos permanentes .

En este contexto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus , pidió un “ alto el fuego inmediato ” para permitir el trabajo de los equipos sanitarios.

“ No podemos generar confianza en las comunidades ni aislar a los enfermos mientras caen bombas ”, expresó el funcionario a través de su cuenta oficial en X.

Tedros reclamó a las fuerzas militares y a las milicias que permitan un acceso seguro y sostenido a las zonas afectadas para contener el avance del virus y evitar una crisis sanitaria aún mayor.

La OMS convoca a reunión clave y pide tomar medidas drásticas contra el Ébola Nuevo brote de ébola en el Congo.

La OMS advirtió que los enfrentamientos provocan desplazamientos masivos de población, lo que incrementa el riesgo de propagación del virus en campamentos superpoblados y dificulta el rastreo de contactos y la atención médica.

Entre los grupos armados que operan en la región figuran el movimiento rebelde M23, al que el gobierno congoleño acusa de recibir apoyo de Ruanda, y las Fuerzas Democráticas Aliadas, de orientación islamista.

El organismo internacional también alertó que la violencia contra centros de salud y trabajadores humanitarios complica las tareas de aislamiento, seguimiento epidemiológico y tratamiento de los pacientes.

El brote actual corresponde a la variante Ébola Bundibugyo, para la cual no existen vacunas ni tratamientos. Según especialistas, su tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50%.

Aunque es menos mortal que la variante Ébola Zaire, que en brotes anteriores llegó a tener tasas de fallecimiento de hasta el 90%, la OMS teme que el escenario de guerra y la falta de acceso sanitario aceleren la propagación de la enfermedad en la región.