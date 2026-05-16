Alerta en el Congo: confirman un nuevo brote de ébola con decenas de víctimas fatales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC) confirmaron este viernes la aparición de un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo . Hasta el momento, se han registrado 246 casos sospechosos , de los cuales 65 resultaron en fallecimientos .

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Este brote representa la 17.ª aparición de la enfermedad en el país desde que el virus fue descubierto originalmente en 1976 cerca del río Ébola. El hecho ocurre apenas cinco meses después de que se declarara extinguido el brote anterior en diciembre pasado.

El foco de la infección se concentra en la provincia de Ituri , específicamente en las zonas de salud de Mongwalu y Rwampara , así como en la capital provincial, Bunia . La respuesta sanitaria tiene complicaciones debido a las características de la región.

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Ituri es una zona remota ubicada a más de 1.000 kilómetros de la capital nacional, Kinshasa. Su rede de rutas es deficiente, lo que complica el traslado de suministros y personal médico.Además, la provincia atraviesa una crisis de seguridad con ataques de grupos armados que han desplazado a miles de personas en el último año.

Las autoridades manifestaron su inquietud por la alta movilidad de la población, impulsada en parte por la actividad minera, lo que podría facilitar la expansión del virus. Además, la ciudad de Bunia se encuentra muy cerca de la frontera con Uganda, y la zona afectada también tiene proximidad con Sudán del Sur.

Actualmente, las autoridades locales trabajan contrarreloj para completar las listas de contactos y localizar a todas las personas que pudieron haber estado expuestas, ya que todavía existen brechas importantes en la trazabilidad de los casos sospechosos.

El ébola es una enfermedad grave con una tasa de letalidad media del 50%, pero los avances en la última década permitieron el desarrollo de vacunas eficaces. Expertos de la London School of Hygiene & Tropical Medicine destacan la efectividad de la "vacunación en anillo", estrategia que consiste en inmunizar rápidamente a los contactos de los casos confirmados para cortar la transmisión.

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Sin embargo, el acceso a estas vacunas en el Congo sigue siendo irregular debido a problemas logísticos del segundo país más grande de África que dificultan el suministro rápido. Además, existe preocupación por el impacto de los recientes recortes de fondos internacionales, especialmente de Estados Unidos, que históricamente lideró el apoyo financiero en brotes previos.

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