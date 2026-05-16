Terror en Italia: un hombre atropelló a decenas de personas, apuñaló a otra e intentó escapar

El hecho dejó a varias personas heridas de gravedad y las autoridades investigan si se trató de un ataque intencional. El sospechoso permanece detenido.

La policía trabaja en el lugar de los hechos tras el atropello de varios peatones por un vehículo en el centro de Módena, norte de Italia, el 16 de mayo de 2026. Según el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, ocho personas resultaron heridas en el incidente, cuatro de ellas de gravedad. El sospechoso, un hombre de 31 años, fue detenido por la policía.

Ese sábado, un hombre que conducía un auto a gran velocidad por las calles del centro de Módena, en Italia, subió a la vereda y atropelló a doce personas. Siete de ellas se encuentran en grave estado.

Según informaron medios locales, el conductor circulaba abordo de un Citroën C3 por Vía Emilia, una de las calles más transitadas de la localidad de Largo Porta Bologna. Tras herir a decenas de personas, estrelló su vehículo contra la vidriera de un local cercano, provocando la destrucción del vehículo.

Testigos revelaron que el conductor salió del auto, intentó escapar y apuñaló con un cuchillo a un hombre que intentaba detenerlo. Varios transeúntes persiguieron al sujeto y lograron reducirlo hasta el momento en que llegó la Policía local. El hombre fue detenido en el lugar.

Terror en Italia Agentes de la ley y personal de emergencia trabajan en el lugar de un accidente en el que un vehículo atropelló a varios peatones en el centro de Módena, norte de Italia, el 16 de mayo de 2026. Según el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, ocho personas resultaron heridas en el incidente, cuatro de ellas de gravedad. El sospechoso, un hombre de 31 años, fue detenido por la policía. EFE/EPA/GIORGIA BASSOLI Fuentes policiales confirmaron que se trata de un ciudadano de 31 años, oriundo de la localidad de Seriate, en la provincia de Bérgamo y no contaba con antecedentes penales. Actualmente permanece detenido mientras avanza la investigación.

Varios heridos y una investigación en curso Las autoridades confirmaron que son siete los heridos, entre los que se encuentra una mujer que presenta heridas severas. Según trascendió, la mujer sufrió la fractura de sus piernas, por lo que debió ser trasladada de urgencia a un hospital de Bolonia.

Según informó la agencia EFE, el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, acudió al lugar de los hechos y dio un comunicado. "Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave", expresó Efectivos policiales continúan con las tareas investigativas mediante el análisis de registros de cámaras de seguridad de la zona y la recopilación de testimonios de testigos, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.