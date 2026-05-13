Atención Scaloni: Lautaro Martínez hizo un gol y salió campeón con el Inter de Milán

El argentino anotó el 2 a 0 definitivo para superar a Lazio en la final de la Copa Italia. A poco del Mundial 2026, el Toro saca pecho.

Cada vez falta menos para que comience el Mundial 2026, y los jugadores de la Selección Argentina saben que cada ocasión es importantísima para poder convencer al entrenador Lionel Scaloni de ganarse un lugar entre los once titulares. Uno de los más interesados en eso es Lautaro Martínez, que salió campeón en Italia.

El goleador se consagró en la final de la Copa Italia con el Inter de Milán, que superó 2 a 0 a la Lazio en una definición apasionante y muy pareja. El argentino fue una de las figuras al convertir el segundo tanto, que liquidó el pleito y aseguró el título para los de Cristian Chivu.

La noche Neroazzurri comenzó de forma positiva, ya que antes del cuarto de hora ya estaba arriba en el marcador. La acción que quebró el cero ocurrió al minuto 14', cuando Dimarco ejecutó un tiro de esquina, y el defensor Adam Marusic cabeceó en contra de su propia puerta para superar la resistencia de Edoardo Motta.

Gol y campeonato para Lautaro Martínez en Italia: Embed GOL DE LAUTARO MARTÍNEZ EN LA FINAL DE LA COPPA ITALIA PARA EL 2-0 DE INTER. pic.twitter.com/1au2h1gnHd — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 13, 2026

Sobre 35' se dio el segundo tanto del partido. Denzel Dumfries estuvo atento para capturar la pelota en un momento de zozobra de la defensa de Lazio, y conectó con Lautaro Martínez que sólo tuvo que empujarla debajo del arco para estampar el 2 a 0. Se trató de un gol importante para el Toro, que dejó atrás molestias físicas para capitanear al equipo en una de las jornadas más importante de la temporada.