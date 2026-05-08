8 de mayo de 2026 - 18:11

La Selección Argentina y una excelente noticia para el Mundial 2026

El entrenador Albiceleste recibió una buena noticia pensando en el Mundial 2026, respecto a una de las piezas fundamentales en el once inicial.

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Nicolás Otamendi no cumplirá la sanción y podrá estar en el debut:

Selección Argentina
Momento preciso en que el colombiano Wilmar Roldán expulsa a Otamendi por una falta sobre la media hora de juego.

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El experimentado futbolista del Benfica de Portugal, quién había sido expulsado ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, recibió este viernes una aministia que le permite poder ser de la partida para el primer partido de la Albiceleste ante Argelia, a disputarse en Kansas City.

El defensor central contaba con solo una fecha de suspensión tras recibir una roja directa ante los ecuatorianos en septiembre de 2025 por las Eliminatorias Sudamericanas, en lo que significó su despedida de dicha competencia, y uno de los últimos duelos con el elenco de Lionel Scaloni previo al arranque de la Copa del Mundo.

El criterio detrás del indulto generalizado apunta a que todos los combinados nacionales lleguen a la cita mundialista sin bajas por suspensiones previas, priorizando el espectáculo deportivo. Por ende, todos los futbolistas que contaban con sanciones de índole internacional fueron perdonados por el ente máximo del fútbol.

Cristian Romero tranquiliza a Lionel Scaloni:

CUTI ROMERO
El Cuti Romero se recupera de su lesión: del encuentro con el Dibu Martínez a los paseos con sus hijos.

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Lionel Scaloni y su cuerpo técnico ahora podrán planificar el debut con mayor tranquilidad, teniendo en cuenta que la situación de la zaga central era el elemento central a tener en cuenta. Con Cuti Romero lesionado, la fecha de suspensión a Otamendi obligaba al DT a saltar al campo con una dupla alternativa.

Mientras tanto, Cristian Romero tranquilizó aún más al entrenador al publicar una serie de fotos y videos en las redes social, donde se lo puede observarluciendo la indumentaria de la Albiceleste con una férula en su pierna derecha y con el médico que lo está tratando.

La lesión de ligamento colateral medial en la pierna derecha no evitará que pueda llegar con el alta médica y futbolística a la Copa del Mundo, pero si lo complicará respecto al ritmo futbolístico que tendrá uno de los pilares de la Selección Argentina.

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