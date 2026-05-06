Gianluca Prestianni sufre una sanción de FIFA con implicancias para la Selección Argentina

Recientemente, la FIFA confirmó los pasos a seguir respecto a la sanción que Gianluca Prestianni recibió por parte de la UEFA, por insultos homofóbicos contra Vinicius Jr . Se trata de una determinación que complica a la Selección Argentina pensando en el Mundial 2026.

El ente máximo del fútbol decidió ampliar el alcance de la sanción de seis partidos que el organismo europeo le había aplicado al argentino, determinando que el castigo tenga vigencia en todas las competencias oficiales del deporte profesional.

Esta resolución impacta de lleno en la Selección Argentina, ya que, de ser convocado, el futbolista no podrá participar de los dos primeros compromisos del Mundial 2026, ante Argelia y Austria. Es una mala noticia para el joven atacante, que peleaba por ganarse un lugar en la consideración del entrenador Lionel Scaloni y ahora corre con cierta desventaja.

ATENCIÓN: tras un reclamo de Vini Jr., el árbitro hizo el gesto por un "incidente de racismo". Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1bcn7whdFd

El conflicto se originó el pasado 17 de febrero. Todo ocurrió a los 4 minutos del complemento, cuando el duelo entre Benfica y Real Madrid estaba igualado sin tantos. El extremo brasileño recibió el balón pegado a la banda, enganchó y sacó un disparo al segundo palo que se coló en el ángulo . Un golazo de antología que desató el delirio del Merengue.

Vinicius Junior salió a gritarlo contra la tribuna y recibió las felicitaciones de sus compañeros. Pero ahí nació la polémica. El defensor y capitán de Benfica, el argentino Nicolás Otamendi, llegó hasta esa zona para recriminarle al brasileño el festejo contra la gente local, lo que provocó un tumulto generalizado.

Cuando todo parecía calmarse, el delantero del conjunto español se trenzó en una disputa verbal con Gianluca Prestianni. En un determinado momento, el argentino se tapó la boca con la camiseta y el futbolista de Real Madrid corrió raudamente a la posición del árbitro asegurando haber recibido un insulto racista: "Me llamó Mono", alcanzó a leerse en sus labios.