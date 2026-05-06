6 de mayo de 2026 - 16:28

Gianluca Prestianni sufre una sanción de FIFA con implicancias para la Selección Argentina

El futbolista recibió una mala noticia pensando en el Mundial 2026, después del conflicto que vivió con Vinicius Jr en la Champions League.

Gianluca Prestianni ya tiene sanción de FIFA por el conflicto con Vinicius Jr

Gianluca Prestianni ya tiene sanción de FIFA por el conflicto con Vinicius Jr

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Recientemente, la FIFA confirmó los pasos a seguir respecto a la sanción que Gianluca Prestianni recibió por parte de la UEFA, por insultos homofóbicos contra Vinicius Jr. Se trata de una determinación que complica a la Selección Argentina pensando en el Mundial 2026.

Leé además

Mundial 2026: Mauricio Pochettino advierte que Estados Unidos puede hacer cosas importantes

Mundial 2026: Mauricio Pochettino advierte que Estados Unidos puede "hacer cosas importantes"

Por Redacción Deportes
Neymar reconoció la pelea con Robinho Jr.

Neymar reconoció la pelea con Robinho Jr. y pidió perdón: "Fue una reacción mía"

Por Redacción Deportes

El ente máximo del fútbol decidió ampliar el alcance de la sanción de seis partidos que el organismo europeo le había aplicado al argentino, determinando que el castigo tenga vigencia en todas las competencias oficiales del deporte profesional.

Esta resolución impacta de lleno en la Selección Argentina, ya que, de ser convocado, el futbolista no podrá participar de los dos primeros compromisos del Mundial 2026, ante Argelia y Austria. Es una mala noticia para el joven atacante, que peleaba por ganarse un lugar en la consideración del entrenador Lionel Scaloni y ahora corre con cierta desventaja.

El conflicto se originó el pasado 17 de febrero. Todo ocurrió a los 4 minutos del complemento, cuando el duelo entre Benfica y Real Madrid estaba igualado sin tantos. El extremo brasileño recibió el balón pegado a la banda, enganchó y sacó un disparo al segundo palo que se coló en el ángulo. Un golazo de antología que desató el delirio del Merengue.

Vinicius Junior salió a gritarlo contra la tribuna y recibió las felicitaciones de sus compañeros. Pero ahí nació la polémica. El defensor y capitán de Benfica, el argentino Nicolás Otamendi, llegó hasta esa zona para recriminarle al brasileño el festejo contra la gente local, lo que provocó un tumulto generalizado.

Cuando todo parecía calmarse, el delantero del conjunto español se trenzó en una disputa verbal con Gianluca Prestianni. En un determinado momento, el argentino se tapó la boca con la camiseta y el futbolista de Real Madrid corrió raudamente a la posición del árbitro asegurando haber recibido un insulto racista: "Me llamó Mono", alcanzó a leerse en sus labios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Leandro Brey evoluciona del golpe ante Barcelona de Ecuador.

Brey sufrió un fuerte traumatismo, pero Boca respira: qué dicen los estudios y el rol de Javier García

Por Redacción Deportes
104 partidos en 39 días: ofrecen un sueldo de 50.000 dólares por ver el Mundial 2026.

Ofrecen 50 mil dólares por ver los 104 partidos del Mundial 2026: requisitos y cómo anotarte

Por Redacción Deportes
De Muner inició su ciclo en el Tomba: En esta categoría no alcanza con jugar bien.

Del Brasileirão al Feliciano Gambarte: Pablo De Muner ya entrena al plantel de Godoy Cruz

Por Redacción Deportes
Miguel Merentiel tuvo una clarísima chance para poner a Boca arriba, pero no tuvo efectividad. 

Boca se complicó solo en la Copa Libertadores: derrota y la clasificación en veremos

Por Redacción Deportes