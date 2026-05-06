6 de mayo de 2026 - 13:47

Ofrecen 50 mil dólares por ver los 104 partidos del Mundial 2026: requisitos y cómo anotarte

La convocatoria para la próxima Copa del Mundo requiere la producción ininterrumpida de contenido digital y reacciones en vivo para suscriptores desde el centro de Manhattan.

104 partidos en 39 días: ofrecen un sueldo de 50.000 dólares por ver el Mundial 2026.

104 partidos en 39 días: ofrecen un sueldo de 50.000 dólares por ver el Mundial 2026.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Fox Sports abrió una convocatoria para contratar a un "jefe observador del Mundial" que recibirá un pago de 50 mil dólares por seguir los 104 partidos del Mundial 2026. El seleccionado deberá instalarse en Times Square, Nueva York, para generar contenido digital y reacciones en vivo durante los 39 días de competencia.

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La vacante lanzada por la señal deportiva transforma la visualización de fútbol en una profesión remunerada con una cifra que ya se volvió viral. El objetivo central es cubrir la totalidad del evento que se repartirá entre sedes de Estados Unidos, México y Canadá. El ganador de la posición se convertirá en una pieza clave para la estrategia de redes sociales de la cadena.

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Por dónde se podrán ver los 104 partidos del Mundial 2026: la guía completa.

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Se buscan perfiles con habilidades comunicativas y pasión futbolera

La empresa apunta a candidatos que combinen el conocimiento técnico del deporte con un manejo fluido de las herramientas digitales. El trabajo requiere generar material constante y compartir análisis en tiempo real frente a las cámaras, que cumpla el rol de creador activo de la cobertura para suscriptores.

El proceso de inscripción obliga a los postulantes a enviar un video original explicando sus motivaciones y aptitudes para el puesto. La compañía evaluará la capacidad de comunicación y la originalidad de las propuestas para filtrar a los aspirantes en esta convocatoria de cupos limitados.

El desafío de cubrir 104 partidos en menos de 40 días desde Times Square

El entorno de trabajo será un set de televisión montado específicamente en el corazón de Nueva York, en Times Square. Este punto geográfico garantiza una exposición masiva y un marco visual impactante para las transmisiones diarias. El elegido deberá seguir de cerca cada uno de los 104 enfrentamientos programados para esta edición.

La duración total de la tarea comprende 39 días consecutivos de intensa competencia. Esto implica una exigencia física y mental considerable, ya que la producción de material debe ser ininterrumpida para satisfacer la demanda de la cobertura digital. La disponibilidad absoluta es el requisito más estricto del contrato laboral.

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En cuanto a la remuneración de 50.000 dólares, esta cubre la totalidad de la experiencia en una de las ciudades con mayor costo de vida del mundo. Las solicitudes se procesan exclusivamente a través del sitio web oficial de la cadena promotora mediante un formulario de registro obligatorio. Las postulaciones permanecerán abiertas por un tiempo acotado hasta completar el cupo de candidatos para la fase de entrevistas.

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