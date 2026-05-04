Cuesta casi 8.000 dólares seguir a la Selección en el Mundial 2026: cuántos sueldos se necesitan

Alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026 ya no es solo una cuestión de pasión: también es, cada vez más, un desafío económico. Un informe de la consultora Focus Market advierte que el costo total para asistir a la fase de grupos puede rozar —o incluso superar— los 10.000 dólares por persona , consolidando una tendencia que vuelve al evento cada vez más inaccesible para el público masivo.

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El relevamiento, elaborado por la consultora para el Blog de Educación Financiera de Naranja X, incluye vuelos, entradas, alojamiento, traslados internos y gastos diarios . Solo para presenciar los tres partidos iniciales, el presupuesto base ronda los US$ 7.850 sin pasaje aéreo, pero al sumar vuelos internacionales la cifra se acerca a los US$ 10.000 .

El Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá se perfila como el más costoso de la historia para los hinchas . La combinación de grandes distancias entre sedes, el precio de los tickets y el sistema de tarifas dinámicas empuja los valores hacia arriba .

Las entradas , por ejemplo, parten desde unos US$ 120 en fases iniciales , pero pueden escalar hasta cerca de US$ 11.000 para la final , con valores aún más altos en reventa . A esto se suma el encarecimiento sostenido: según Focus Market, el precio promedio de los tickets creció más de 1.200% desde el Mundial de 1994 .

El alojamiento también juega un rol clave en el costo final. En ciudades sede como Dallas o Miami, alquilar una propiedad por una semana puede costar entre USD 3.000 y USD 12.000, dependiendo de la ubicación y capacidad.

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El peso de los sueldos: una brecha cada vez mayor

Más allá de los valores absolutos, el informe pone el foco en la desigualdad. Mientras que un europeo puede cubrir el viaje con menos de tres salarios promedio, un argentino necesita cerca de 10 sueldos netos para costear la experiencia.

Este dato revela un cambio estructural: el Mundial deja de ser un evento popular y se convierte en un espectáculo cada vez más segmentado. “La copa tiende a concentrar público de economías desarrolladas o de altos ingresos”, advierte el análisis.

En otras palabras, el problema no es solo cuánto cuesta viajar, sino quién puede hacerlo.

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Paquetes, alternativas y estrategias

Frente a estos precios, las agencias de turismo ofrecen paquetes cerrados que incluyen entradas, alojamiento y traslados. Algunos programas para la fase de grupos superan los US$ 13.000, mientras que opciones sin vuelos rondan los US$ 7.990 .

Como alternativa, muchos hinchas evalúan compartir alojamientos o reducir estadías para bajar costos. Sin embargo, incluso en escenarios más austeros, el viaje sigue representando una inversión elevada en dólares.

Del fútbol popular al consumo premium

El informe de Focus Market no solo mide costos: también describe una transformación cultural. El Mundial 2026 consolida una tendencia en la que el fútbol global se acerca cada vez más a un producto premium, con barreras de acceso crecientes.

Entre el aumento de precios, la dolarización de los gastos y la distancia geográfica, alentar a la Selección en vivo se convierte en una experiencia reservada para pocos.

Para millones de argentinos, la pasión seguirá intacta. Pero, al menos por ahora, vivirla desde la tribuna será un lujo difícil de alcanzar.