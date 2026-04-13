Mundial 2026: Los 7 partidos que no te podés perder en la fase de grupos, cuáles son, dónde juegan y TV

El Mundial 2026 ya tiene definidos sus grupos, calendario y estadios para la primera ronda. Tras el sorteo oficial, la Copa del Mundo más grande de la historia — con 48 selecciones y 104 partidos en total — ofrece una fase inicial cargada de duelos de alto impacto, con siete partidos que destacan sobre el resto.

Preocupación por Lautaro Martínez en la previa del Mundial 2026, que se resintió de su lesión

La fase inicial del Mundial 2026 tendrá cruces que, por historia, figuras y contexto competitivo, sobresalen por encima del resto.

El 11 de junio, a partir de las 15 (hora argentina) , el Estadio Azteca será escenario del partido inaugural del torneo , convirtiéndose así en la tercera Copa del Mundo que alberga en su historia. Este encuentro no solo marcará el inicio de una nueva edición del certamen, sino que además reeditará el duelo que abrió el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando México se enfrentó a Sudáfrica.

El 13 el 13 de junio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a las 18 (hora argentina) . El cruce reúne a Brasil, historico animador de los Mundiales frente a Marruecos, seleccionado que viene de protagonizar una actuación destacada en el Mundial de Qatar 2022, además de ser el reciente campeón de la Copa Árabe.

Con 2-1 Argentina eliminó a los ingleses con los dos goles históricos del Diez en el Estadio Azteca: barrilete Cósmico y la Mano de Dios.

El 17 de junio de 2026 en el AT&T Stadium de Texas, a las 17 (hora argentina) se enfrentarán Inglaterra contra Croacia , este duelo reedita enfrentamientos recientes en Mundiales y además será uno de los platos fuertes del Grupo L.

Mundial 2026: España vs Uruguay

Siempre que una selección de CONMEBOL se enfrenta a un equipo europeo, la expectativa de partidazo está asegurada. En este contexto, el 26 de junio de 2026, en el Estadio Akron de Guadalajara y desde las 21 (hora argentina), España y Uruguay disputarán el último partido del Grupo H. El duelo podría ser determinante para definir al posible rival de la Selección Argentina en los dieciseisavos de final.

Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa, DT argentino, al mando del seleccionado uruguayo. Gentileza.

Mundial 2026: Francia vs Noruega

El choque entre Francia y Noruega el el 26 de junio de 2026 en el Gillette Stadium de Boston, a las 17 (hora argentina), no solo promete un enfrentamiento europeo de alto perfil, sino que invita a presenciar el duelo entre Mbappé versus Erling Haaland, dos de los mejores delanteros que tendrá la edición 2026 del Mundial.

Mundial 2026: Alemania vs Ecuador

Alemania es sinónimo de Mundial y nada mejor que un duelo ante una selección sudamericana. El duelo ante Ecuador será el 25 de junio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, desde las 16 (hora argentina). El encuentro por el Grupo E será clave para definir las posiciones de dicho grupo.

Mundial: Portugal vs Colombia

Por último, otro de los grandes atractivos de la fase de grupos será la presentación de Portugal, liderado por su histórico delantero Cristiano Ronaldo. El conjunto luso enfrentará a Colombia el 27 de junio de 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami, desde las 19.30 (hora argentina). El duelo tendrá un condimento especial: será un cruce inédito en la historia de los Mundiales.

Todos estos partidos podrán verse a través de DSports, la plataforma que transmitirá los 104 encuentros de la Copa del Mundo. En paralelo, señales como TyC Sports, Telefe y la TV Pública emitirán los partidos de la Selección Argentina y un puñado adicional de compromisos destacados que todavía están a confirmar.

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026: sedes y horarios en Argentina

La Selección Argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania. El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará sus tres encuentros de la fase inicial en Estados Unidos, con horarios centrales para el público argentino.

Argentina debutará ante Argelia el 16 de junio de 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, desde las 22.00 (hora argentina). Será el primer partido del campeón defensor en la Copa del Mundo y marcará el inicio del Grupo J.

El segundo compromiso será frente a Austria el 21 de junio de 2026 en Dallas, a las 19.00 (hora argentina). Ese encuentro puede resultar determinante para la clasificación a los dieciseisavos de final.