Mundial 2026: Los 7 partidos que no te podés perder en la fase de grupos, cuáles son, dónde juegan y TV

La fase inicial del Mundial 2026 tendrá cruces que, por historia, figuras y contexto competitivo, sobresalen por encima del resto.
Mundial 2026: México vs Sudáfrica
El 11 de junio, a partir de las 15 (hora argentina), el Estadio Azteca será escenario del partido inaugural del torneo, convirtiéndose así en la tercera Copa del Mundo que alberga en su historia. Este encuentro no solo marcará el inicio de una nueva edición del certamen, sino que además reeditará el duelo que abrió el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando México se enfrentó a Sudáfrica.
Alemania es sinónimo de Mundial y nada mejor que un duelo ante una selección sudamericana. El duelo ante Ecuador será el 25 de junio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, desde las 16 (hora argentina). El encuentro por el Grupo E será clave para definir las posiciones de dicho grupo.
Mundial: Portugal vs Colombia
Por último, otro de los grandes atractivos de la fase de grupos será la presentación de Portugal, liderado por su histórico delantero Cristiano Ronaldo. El conjunto luso enfrentará a Colombia el 27 de junio de 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami, desde las 19.30 (hora argentina). El duelo tendrá un condimento especial: será un cruce inédito en la historia de los Mundiales.
Argentina debutará ante Argelia el 16 de junio de 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, desde las 22.00 (hora argentina). Será el primer partido del campeón defensor en la Copa del Mundo y marcará el inicio del Grupo J.
El segundo compromiso será frente a Austria el 21 de junio de 2026 en Dallas, a las 19.00 (hora argentina). Ese encuentro puede resultar determinante para la clasificación a los dieciseisavos de final.