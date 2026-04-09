La Selección argentina vs Honduras e Islandia: fecha, sede y detalles de los amistosos previos al Mundial 2026

Se tratan de las últimas pruebas del equipo de Lionel Scaloni antes de defender el títul0 en la próxima Copa del Mundo.

La Selección argentina sumó un nuevo compromiso internacional en su calendario de preparación para el Mundial 2026. El partido frente a Honduras, oficializado recientemente por la federación centroamericana, tendrá lugar en Estados Unidos durante la ventana de junio. Este cruce permitirá al equipo nacional ajustar detalles tácticos y evaluar variantes en el plantel.

El anuncio llegó a través de los canales oficiales del combinado de Honduras, que invitó a sus seguidores en Norteamérica a presenciar el choque. La noticia surge mientras la delegación argentina termina de definir la logística para el torneo más importante del año, buscando llegar en condiciones óptimas a la cita mundialista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FFH Selección Nacional de Honduras (@ffh.honduras) Sede confirmada y logística en Texas El escenario elegido para el enfrentamiento es el Kyle Field, ubicado en la localidad de College Station, Texas. Este estadio recibirá a los campeones del mundo el próximo 6 de junio en el marco de una Fecha FIFA que será fundamental para que el cuerpo técnico defina la lista definitiva de convocados y el esquema de juego inicial.

Tres días más tarde, la "albiceleste" cerrará su preparación contra Islandia en el estadio Jordan-Hare ‌de Auburn, Alabama, en la previa a la competición que comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Argentina integrará el ‌Grupo J con Austria, Argelia y Jordania.

Lionel Scaloni Scaloni rompió el silencio: cómo ve a Messi, la lista para el Mundial 2026 y las complicaciones. Gentileza. La elección de jugar en suelo estadounidense responde a la necesidad de adaptación climática y de infraestructura que el equipo enfrentará durante el certamen, así como también, la numerosa comunidad de hinchas argentinos y hondureños en la región.