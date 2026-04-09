La Selección argentina vs Honduras e Islandia: fecha, sede y detalles de los amistosos previos al Mundial 2026

La Selección argentina sumó un nuevo compromiso internacional en su calendario de preparación para el Mundial 2026. El partido frente a Honduras, oficializado recientemente por la federación centroamericana, tendrá lugar en Estados Unidos durante la ventana de junio. Este cruce permitirá al equipo nacional ajustar detalles tácticos y evaluar variantes en el plantel.
El anuncio llegó a través de los canales oficiales del combinado de Honduras, que invitó a sus seguidores en Norteamérica a presenciar el choque. La noticia surge mientras la delegación argentina termina de definir la logística para el torneo más importante del año, buscando llegar en condiciones óptimas a la cita mundialista.
El escenario elegido para el enfrentamiento es el Kyle Field, ubicado en la localidad de College Station, Texas. Este estadio recibirá a los campeones del mundo el próximo 6 de junio en el marco de una Fecha FIFA que será fundamental para que el cuerpo técnico defina la lista definitiva de convocados y el esquema de juego inicial.
Tres días más tarde, la "albiceleste" cerrará su preparación contra Islandia en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama, en la previa a la competición que comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Argentina integrará el Grupo J con Austria, Argelia y Jordania.
La elección de jugar en suelo estadounidense responde a la necesidad de adaptación climática y de infraestructura que el equipo enfrentará durante el certamen, así como también, la numerosa comunidad de hinchas argentinos y hondureños en la región.
Para los de Scaloni, este amistoso representa una oportunidad para sumar rodaje colectivo, probar diversos esquemas y ver en acción a los 26 jugadores convocados para el Mundial 2026.