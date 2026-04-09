9 de abril de 2026 - 11:11

Según la inteligencia artificial, estos serán los finalistas del Mundial 2026

Ambos seleccionados tienen una trayectoria impresionante y una plantilla que garantiza espectáculo para el Mundial que comienza en poco más de dos meses.

Según la Inteligencia artificial, estas selecciones serán las finalistas del torneo.

Según la Inteligencia artificial, estas selecciones serán las finalistas del torneo.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Mundial 2026 será histórico. Con su formato ampliado a 48 selecciones, el torneo promete ser una competencia electrizante. De acuerdo con las predicciones de la inteligencia artificial de diferentes plataformas, ya hay dos países que pican en punta para definir el torneo en América del Norte.

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Tomás Balmaceda es doctor en Filosofía, profesor de la Universidad de San Andrés, periodista y cofundador del Grupo GIFT (Inteligencia Artificial, Filosofía y Tecnología). Su trabajo se centra en temas vinculados con la tecnología, la inteligencia artificial, la filosofía de la mente y la psicología del sentido común.

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El equipo de Luis de la Fuente Castillo está lleno de talento, entre los que destacan Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo y Unai Simón, entre tantos otros nombres que dan miedo. Con su experiencia en finales (ha ganado 5 de las 7 que disputó) y su capacidad para dominar los momentos decisivos, tiene todo lo necesario para volver a levantar el trofeo que consiguió en 2010.

Mundial 2026
Según la Inteligencia artificial, estas selecciones serán las finalistas del torneo.

Según la Inteligencia artificial, estas selecciones serán las finalistas del torneo.

Por otro lado, el seleccionado de Francia se presenta como un rival de peso. El último subcampeón y que se coronó en 2018 quiere revancha y viene demostrando que sus individualidades y juego grupal son algo que analizar por cada entrenador rival.

Cabe aclarar que esta predicción es solo un sondeo que hace la IA basada en la actualidad de los seleccionados. España tiene 15.8% de posibilidades de estar en la gran final, seguida por Les Bleus, con 13%. Más atrás están Inglaterra y Argentina, que pelearían el tercer y cuarto puesto. El top 5 de favoritos lo cierra Brasil.

Mundial 2026
Según la Inteligencia artificial, estas selecciones serán las finalistas del torneo.

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Fechas clave del Mundial 2026

  • Inauguración: Jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, Ciudad de México.
  • Fase de Grupos: Se extenderá desde el partido inaugural hasta finales de junio.
  • Ronda de 32: Los dieciseisavos de final marcarán el inicio de las eliminatorias directas con el nuevo formato.
  • Gran Final: Domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium (Estadio Nueva York/Nueva Jersey).

A estas fechas, se le suman los tres partidos del seleccionado argentino, que buscará revalidar el título.

  • Vs Argelia: Martes 16 de junio 22:00h.
  • Vs Austria: Lunes 22 de junio 14:00 h.
  • Vs Jordania: Sábado 27 de junio 23:00 h.
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