Según la inteligencia artificial, estos serán los finalistas del Mundial 2026

El Mundial 2026 será histórico. Con su formato ampliado a 48 selecciones, el torneo promete ser una competencia electrizante. De acuerdo con las predicciones de la inteligencia artificial de diferentes plataformas, ya hay dos países que pican en punta para definir el torneo en América del Norte.
El equipo de Luis de la Fuente Castillo está lleno de talento, entre los que destacan Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo y Unai Simón, entre tantos otros nombres que dan miedo. Con su experiencia en finales (ha ganado 5 de las 7 que disputó) y su capacidad para dominar los momentos decisivos, tiene todo lo necesario para volver a levantar el trofeo que consiguió en 2010.
Por otro lado, el seleccionado de Francia se presenta como un rival de peso. El último subcampeón y que se coronó en 2018 quiere revancha y viene demostrando que sus individualidades y juego grupal son algo que analizar por cada entrenador rival.
Cabe aclarar que esta predicción es solo un sondeo que hace la IA basada en la actualidad de los seleccionados. España tiene 15.8% de posibilidades de estar en la gran final, seguida por Les Bleus, con 13%. Más atrás están Inglaterra y Argentina, que pelearían el tercer y cuarto puesto. El top 5 de favoritos lo cierra Brasil.
Fechas clave del Mundial 2026
Inauguración: Jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, Ciudad de México.
Fase de Grupos: Se extenderá desde el partido inaugural hasta finales de junio.
Ronda de 32: Los dieciseisavos de final marcarán el inicio de las eliminatorias directas con el nuevo formato.
Gran Final: Domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium (Estadio Nueva York/Nueva Jersey).
A estas fechas, se le suman los tres partidos del seleccionado argentino, que buscará revalidar el título.