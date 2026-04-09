Según la inteligencia artificial, estos serán los finalistas del Mundial 2026

Ambos seleccionados tienen una trayectoria impresionante y una plantilla que garantiza espectáculo para el Mundial que comienza en poco más de dos meses.

Según la Inteligencia artificial, estas selecciones serán las finalistas del torneo.

El Mundial 2026 será histórico. Con su formato ampliado a 48 selecciones, el torneo promete ser una competencia electrizante. De acuerdo con las predicciones de la inteligencia artificial de diferentes plataformas, ya hay dos países que pican en punta para definir el torneo en América del Norte.

¿Por qué España y Francia? El seleccionado español sigue siendo uno de los equipos más fuertes del planeta. Con una historia reciente impresionante en competiciones internacionales, La Roja no necesita presentación.

El equipo de Luis de la Fuente Castillo está lleno de talento, entre los que destacan Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo y Unai Simón, entre tantos otros nombres que dan miedo. Con su experiencia en finales (ha ganado 5 de las 7 que disputó) y su capacidad para dominar los momentos decisivos, tiene todo lo necesario para volver a levantar el trofeo que consiguió en 2010.

Mundial 2026 Según la Inteligencia artificial, estas selecciones serán las finalistas del torneo. Web Por otro lado, el seleccionado de Francia se presenta como un rival de peso. El último subcampeón y que se coronó en 2018 quiere revancha y viene demostrando que sus individualidades y juego grupal son algo que analizar por cada entrenador rival.

Cabe aclarar que esta predicción es solo un sondeo que hace la IA basada en la actualidad de los seleccionados. España tiene 15.8% de posibilidades de estar en la gran final, seguida por Les Bleus, con 13%. Más atrás están Inglaterra y Argentina, que pelearían el tercer y cuarto puesto. El top 5 de favoritos lo cierra Brasil.