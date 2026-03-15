15 de marzo de 2026 - 10:41

Fin de la ilusión: la UEFA anunció que se canceló la Finalissima entre Argentina y España

Tras semanas de incertidumbre y negociaciones, el organismo europeo confirmó la suspensión definitiva del torneo.

Fin de la ilusión: la UEFA anunció que se canceló la Finalissima entre Argentina y España

Fin de la ilusión: la UEFA anunció que se canceló la Finalissima entre Argentina y España

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Lo que prometía ser el partido más importante del año previo al Mundial 2026 fue oficialmente cancelado. La UEFA anunció este domingo la suspensión de la Finalissima que debían disputar la Selección argentina, campeona de la Copa América, y la Selección española, ganadora de la Eurocopa.

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El encuentro, que estaba originalmente programado para el 27 de marzo, no pudo sostenerse debido a la compleja situación bélica que atraviesa la región de Medio Oriente, lo que inhabilitó a Qatar como sede anfitriona.

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Se canceló la Finalissima 2026.

El fracaso de las negociaciones por Madrid

A pesar de la caída de la sede qatarí, hubo intentos desesperados por salvar el certamen. El comunicado oficial de la UEFA detalla que se analizaron diversas alternativas para mantener el duelo en pie. Propusieron jugar el partido en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Incluso se llegó a barajar la posibilidad de organizar una serie a doble partido entre España y Argentina para que ambas naciones fueran locales.

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Sin embargo, las propuestas no lograron el consenso entre las partes involucradas por diferencias en la logística, calendarios y la resistencia de las federaciones para jugar en sede neutral.

Ante la falta de una sede y una fecha compatibles, la UEFA confirmó la cancelación total de esta edición. El organismo agradeció el esfuerzo de las autoridades de Qatar y de los organizadores de la Real Federación Española de Fútbol que intentaron rescatar el evento.

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