12 de junio de 2026 - 08:00

Cáncer, Aries y Sagitario: los signos que dominan el fútbol mundial según los astrólogos

La astrología, el Mundial 2026 y la Selección Argentina vuelven a cruzarse en un análisis sobre los signos de las grandes estrellas.

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Por Ignacio Alvarado

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Aunque no existe evidencia científica que relacione el signo zodiacal con el rendimiento deportivo, quienes estudian estas tradiciones sostienen que determinados perfiles emocionales aparecen con frecuencia entre los futbolistas de élite. La capacidad para soportar la presión, tomar decisiones rápidas o liderar grupos son algunos de los rasgos que suelen analizarse.

En la previa del Mundial 2026, muchos aficionados comenzaron a observar las cartas natales de las grandes estrellas. El resultado muestra una interesante diversidad, aunque algunos signos destacan por la cantidad de figuras que representan.

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Entre ellos aparece Cáncer, uno de los signos más asociados a la sensibilidad y la intuición. Para los astrólogos, estas cualidades pueden traducirse en una lectura especial del juego y una conexión diferente con el equipo.

Cáncer: el signo de Lionel Messi y Vinicius Junior

Dentro de la astrología, Cáncer es considerado uno de los signos más emocionales del zodíaco. Tanto Lionel Messi como Vinicius Junior nacieron bajo este signo, algo que muchos astrólogos interpretan como una combinación entre sensibilidad, creatividad y capacidad de adaptación.

Según esta visión, los cancerianos suelen entender el ritmo de los partidos de una forma intuitiva. Además, destacan por la importancia que le otorgan al grupo y a los vínculos personales dentro de los equipos.

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Aries y Sagitario: energía, velocidad y ambición

Otro de los signos que aparece entre las grandes figuras es Aries. El caso más emblemático es el de Ronaldinho, cuya personalidad explosiva y su creatividad dentro de la cancha suelen asociarse con las características atribuidas a este signo.

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Por su parte, Sagitario encuentra uno de sus máximos representantes en Kylian Mbappé. Los astrólogos describen a los sagitarianos como personas que buscan desafíos constantes, algo que parece reflejarse en la carrera del delantero francés.

Mientras tanto, Leo también tiene un lugar destacado gracias a figuras como Robert Lewandowski, considerado un ejemplo de liderazgo y determinación. Más allá de las creencias personales, estas coincidencias continúan despertando curiosidad entre los fanáticos del fútbol y de la astrología.

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