Expertos en nutrición afirman: "El arroz con huevos y porotos aporta más proteínas que la carne roja"

Expertos en nutrición ofrecen una combinación de arroz, porotos y huevo como proteínas de buena calidad, fibra, vitaminas y minerales, sin incluir carne.

La combinación aporta proteínas de buena calidad, carbohidratos para obtener energía y fibra que ayuda a prolongar la sensación de saciedad, según especialistas en nutrición.

Durante años, la carne roja fue considerada la principal fuente de proteínas en la alimentación. Sin embargo, especialistas en nutrición destacan que existen combinaciones de alimentos capaces de ofrecer un perfil nutricional muy completo y que, con una planificación adecuada, pueden cubrir las necesidades de muchas personas.

Una de las mezclas más conocidas es la de arroz, porotos y huevo. Además de ser un plato accesible y fácil de preparar, aporta proteínas, carbohidratos, fibra y aminoácidos esenciales. Eso sí, los expertos aclaran que la comparación con la carne depende de las porciones y del conjunto de la dieta, no solo de un alimento aislado.

Incorporar verduras de distintos colores permite sumar vitaminas, minerales y antioxidantes. WEB ¿Por qué el arroz, los porotos y el huevo forman una combinación tan completa? Los porotos son una excelente fuente de proteínas vegetales y contienen lisina, un aminoácido esencial. El arroz, por su parte, aporta metionina, otro aminoácido que complementa el perfil proteico de las legumbres.

y contienen un esencial. El por su parte, aporta otro aminoácido que complementa el perfil proteico de las legumbres. A esta combinación se suma el huevo, considerado un alimento de alto valor biológico porque aporta proteínas de excelente calidad y todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita. También contiene vitamina B12, colina y leucina, un aminoácido importante para el mantenimiento de la masa muscular. Además de las proteínas, este plato ofrece carbohidratos que proporcionan energía, fibra que favorece la saciedad y minerales como hierro, magnesio y ácido fólico. Si se acompaña con verduras y frutas ricas en vitamina C, también puede mejorar la absorción del hierro presente en las legumbres.

La distribución de las proteínas durante toda la jornada suele ser más importante que concentrarlas en una sola comida. WEB ¿Puede reemplazar a la carne roja? En muchos casos, sí. Diversas investigaciones analizaron la sustitución parcial de carne roja y procesada por legumbres que aportaban una cantidad equivalente de proteínas. Los resultados mostraron que es posible mantener una ingesta proteica adecuada dentro de una dieta equilibrada utilizando diferentes fuentes de proteínas.

Sin embargo, esto no significa que ambos alimentos sean idénticos desde el punto de vista nutricional. La carne roja contiene hierro hemo, que el organismo absorbe con mayor facilidad, además de aportar vitamina B12 y zinc en cantidades importantes.

En cambio, los porotos ofrecen fibra y diversos compuestos bioactivos que también aportan beneficios para la salud. Por eso, los especialistas de National Institutes of Health (NIH) señalan que no se trata de establecer cuál alimento es mejor, sino de entender que existen distintas formas de cubrir las necesidades nutricionales. El objetivo principal es mantener una alimentación variada, con suficiente cantidad de proteínas distribuidas a lo largo del día y acompañadas por frutas, verduras y otros alimentos que aporten vitaminas y minerales. WEB El arroz con porotos y huevo es mucho más que un plato tradicional. Gracias a la combinación de proteínas vegetales y animales, puede aportar un perfil nutricional muy completo y convertirse en una alternativa a la carne roja dentro de una dieta variada.