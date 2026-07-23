23 de julio de 2026 - 22:15

Shakira a sus 49 años: "Desayuno huevos y aguacate con aceite de oliva, tomate, sal marina y un batido"

Shakira mantiene un desayuno basado en huevos, aguacate, aceite de oliva, tomate y batidos. Una combinación que suma proteínas, grasas saludables y nutrientes.

La alimentación de Shakira está adaptada a su estilo de vida y a su nivel de actividad física.

La alimentación de Shakira está adaptada a su estilo de vida y a su nivel de actividad física.

Foto:

WEB
Por Daniela Leiva

A punto de cumplir 50 años, Shakira continúa sorprendiendo por su energía sobre el escenario y su capacidad para sostener exigentes rutinas de entrenamiento y presentaciones. Detrás de ese rendimiento hay una combinación de actividad física y alimentación, con un desayuno que la cantante mantiene como parte habitual de su día.

Leé además

Re Cordis: el nuevo emprendimiento de Luciano Pereyra. 

Lejos de los escenarios y la música, el exitoso nuevo negocio de Luciano Pereyra

Por Daniela Leiva
Flor Bertotti y Federico Amador viven en una casa remodelada, con mucha vida y luz. 

Así es la casa minimalista de Flor Bertotti y Federico Amador: estilo moderno, tonos monocromáticos y mucha luz

Por Daniela Leiva

La artista colombiana ha contado que su primera comida incluye ingredientes sencillos que pueden aportar proteínas, grasas saludables y otros nutrientes. La combinación también coincide con algunas recomendaciones habituales de los especialistas para lograr mayor saciedad y comenzar el día con una alimentación equilibrada.

Qué desayuna Shakira todos los días

La cantante explicó: "Todos los días desayuno huevos o aguacate con aceite de oliva, tomate, sal marina y un batido de frutos rojos con proteína vegetal o un batido verde".

  • La preparación reúne varios alimentos que suelen formar parte de una alimentación variada. Los huevos aportan proteínas, mientras que el aguacate y el aceite de oliva contienen grasas insaturadas. El tomate suma vitaminas y compuestos antioxidantes, y los frutos rojos aportan fibra.
  • Los batidos también pueden incorporar proteína vegetal, dependiendo de la preparación elegida. De esta manera, el desayuno combina diferentes grupos de alimentos en una comida que puede resultar saciante.

Por qué los nutricionistas valoran esta combinación

Una alimentación equilibrada suele incluir una fuente de proteínas, grasas saludables, frutas o verduras y, según las necesidades individuales, algún carbohidrato complejo.

La dietista Laura Pérez Naharro sostiene que un desayuno ideal debe ser "saciante y equilibrado". Entre las opciones que menciona se encuentran el pan integral y la avena como carbohidratos complejos; huevos, yogur o proteína en polvo como fuentes proteicas; y aceite de oliva, aguacate, frutos secos y semillas como fuentes de grasas.

El desayuno atribuido a Shakira cumple con buena parte de estos criterios. Sin embargo, la cantidad y composición exacta de su alimentación diaria no está detallada y puede variar según sus necesidades y actividades.

Una alimentación que acompaña su actividad física

La cantante también mantiene una rutina de ejercicio vinculada a sus presentaciones y a su actividad profesional. La combinación entre alimentación y movimiento puede contribuir a mantener la fuerza, la resistencia y la salud general.

Más que un alimento específico, el ejemplo de Shakira muestra la importancia de mantener hábitos constantes. Una dieta variada, actividad física regular y un descanso adecuado son factores que pueden contribuir al bienestar a largo plazo.

El desayuno con huevos, aguacate, aceite de oliva, tomate y batidos destaca por su sencillez y variedad. Sin embargo, la clave no está en copiar exactamente la alimentación de una celebridad, sino en construir una dieta equilibrada que se adapte a las necesidades de cada persona.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

los vestidos lenceros de los anos 90 estan de vuelta y se combinan con botas y camperas de cuero

Los vestidos lenceros de los años 90 están de vuelta y se combinan con botas y camperas de cuero

Por Redacción Estilo
En Nueva York, Shakira cantó con Ed Sheeran un tema dedicado a Antonio de la Rúa

Video: Shakira sorprendió en vivo al cantar con Ed Sheeran un tema dedicado a Antonio de la Rúa

El mensaje de Shakira, orgullosa de la Selección Argentina pese a la derrota ante España

El mensaje de Shakira en apoyo a la Selección Argentina: "Estoy muy orgullosa"

Shakira junto a los Ghetto Kids en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Así fue el show de medio tiempo con Shakira, BTS, Justin Bieber y Madonna en la final del Mundial 2026