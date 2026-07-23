Shakira a sus 49 años: "Desayuno huevos y aguacate con aceite de oliva, tomate, sal marina y un batido"

A punto de cumplir 50 años, Shakira continúa sorprendiendo por su energía sobre el escenario y su capacidad para sostener exigentes rutinas de entrenamiento y presentaciones. Detrás de ese rendimiento hay una combinación de actividad física y alimentación, con un desayuno que la cantante mantiene como parte habitual de su día.
La artista colombiana ha contado que su primera comida incluye ingredientes sencillos que pueden aportar proteínas, grasas saludables y otros nutrientes. La combinación también coincide con algunas recomendaciones habituales de los especialistas para lograr mayor saciedad y comenzar el día con una alimentación equilibrada.
Qué desayuna Shakira todos los días
La cantante explicó: "Todos los días desayuno huevos o aguacate con aceite de oliva, tomate, sal marina y un batido de frutos rojos con proteína vegetal o un batido verde".
- La preparación reúne varios alimentos que suelen formar parte de una alimentación variada. Los huevos aportan proteínas, mientras que el aguacate y el aceite de oliva contienen grasas insaturadas. El tomate suma vitaminas y compuestos antioxidantes, y los frutos rojos aportan fibra.
- Los batidos también pueden incorporar proteína vegetal, dependiendo de la preparación elegida. De esta manera, el desayuno combina diferentes grupos de alimentos en una comida que puede resultar saciante.
Por qué los nutricionistas valoran esta combinación
Una alimentación equilibrada suele incluir una fuente de proteínas, grasas saludables, frutas o verduras y, según las necesidades individuales, algún carbohidrato complejo.
La dietista Laura Pérez Naharro sostiene que un desayuno ideal debe ser "saciante y equilibrado". Entre las opciones que menciona se encuentran el pan integral y la avena como carbohidratos complejos; huevos, yogur o proteína en polvo como fuentes proteicas; y aceite de oliva, aguacate, frutos secos y semillas como fuentes de grasas.
El desayuno atribuido a Shakira cumple con buena parte de estos criterios. Sin embargo, la cantidad y composición exacta de su alimentación diaria no está detallada y puede variar según sus necesidades y actividades.
Una alimentación que acompaña su actividad física
La cantante también mantiene una rutina de ejercicio vinculada a sus presentaciones y a su actividad profesional. La combinación entre alimentación y movimiento puede contribuir a mantener la fuerza, la resistencia y la salud general.
Más que un alimento específico, el ejemplo de Shakira muestra la importancia de mantener hábitos constantes. Una dieta variada, actividad física regular y un descanso adecuado son factores que pueden contribuir al bienestar a largo plazo.
El desayuno con huevos, aguacate, aceite de oliva, tomate y batidos destaca por su sencillez y variedad. Sin embargo, la clave no está en copiar exactamente la alimentación de una celebridad, sino en construir una dieta equilibrada que se adapte a las necesidades de cada persona.