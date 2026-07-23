Shakira a sus 49 años: "Desayuno huevos y aguacate con aceite de oliva, tomate, sal marina y un batido"

A punto de cumplir 50 años, Shakira continúa sorprendiendo por su energía sobre el escenario y su capacidad para sostener exigentes rutinas de entrenamiento y presentaciones. Detrás de ese rendimiento hay una combinación de actividad física y alimentación, con un desayuno que la cantante mantiene como parte habitual de su día.

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La artista colombiana ha contado que su primera comida incluye ingredientes sencillos que pueden aportar proteínas, grasas saludables y otros nutrientes. La combinación también coincide con algunas recomendaciones habituales de los especialistas para lograr mayor saciedad y comenzar el día con una alimentación equilibrada.

La cantante explicó: "Todos los días desayuno huevos o aguacate con aceite de oliva, tomate, sal marina y un batido de frutos rojos con proteína vegetal o un batido verde".

Una alimentación equilibrada suele incluir una fuente de proteínas, grasas saludables, frutas o verduras y, según las necesidades individuales, algún carbohidrato complejo.

La dietista Laura Pérez Naharro sostiene que un desayuno ideal debe ser "saciante y equilibrado". Entre las opciones que menciona se encuentran el pan integral y la avena como carbohidratos complejos; huevos, yogur o proteína en polvo como fuentes proteicas; y aceite de oliva, aguacate, frutos secos y semillas como fuentes de grasas.

El desayuno atribuido a Shakira cumple con buena parte de estos criterios. Sin embargo, la cantidad y composición exacta de su alimentación diaria no está detallada y puede variar según sus necesidades y actividades.

Una alimentación que acompaña su actividad física

La cantante también mantiene una rutina de ejercicio vinculada a sus presentaciones y a su actividad profesional. La combinación entre alimentación y movimiento puede contribuir a mantener la fuerza, la resistencia y la salud general.

Más que un alimento específico, el ejemplo de Shakira muestra la importancia de mantener hábitos constantes. Una dieta variada, actividad física regular y un descanso adecuado son factores que pueden contribuir al bienestar a largo plazo.

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El desayuno con huevos, aguacate, aceite de oliva, tomate y batidos destaca por su sencillez y variedad. Sin embargo, la clave no está en copiar exactamente la alimentación de una celebridad, sino en construir una dieta equilibrada que se adapte a las necesidades de cada persona.