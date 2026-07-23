Lejos de los escenarios y la música, el exitoso nuevo negocio de Luciano Pereyra

El reconocido artista presentó Re-Cordis, su propia bodega boutique en Gualtallary, donde produce ejemplares de alta gama inspirados en la memoria y los afectos.

Luciano Pereyra, una de las voces más emblemáticas de la música popular argentina, decidió expandir sus horizontes creativos fuera de los estudios de grabación. El cantante acaba de lanzar Re-Cordis, un emprendimiento vitivinícola ubicado en el corazón del Valle de Uco, Mendoza, donde busca imprimir su sensibilidad artística en botellas que ya se posicionan en el segmento premium.

El proyecto nació de una sociedad estratégica con sus amigos Javier Abrego e Iván Pillud. Juntos decidieron transformar su pasión compartida por la vitivinicultura en una propuesta comercial que busca ir más allá de la etiqueta tradicional, enfocándose en partidas limitadas que capturan la esencia del terroir mendocino bajo una mirada profundamente emocional.

Re-Cordis: un refugio en Gualtallary La elección de Gualtallary como origen de estos vinos responde a la búsqueda de una identidad marcada por el suelo y el clima de altura. Pereyra se involucró activamente en el concepto, aplicando la premisa de que "recordar es volver a pasar por el corazón", una filosofía que rige desde la selección de las uvas hasta la estructura de cada botella. Esta conexión entre la memoria y la tierra es el mecanismo central que define la elegancia y profundidad de la marca.

La propuesta de la bodega se organiza en tres niveles que dialogan entre sí. La línea "Espejos" ofrece vinos frescos y expresivos, mientras que "Miradas" aporta mayor complejidad a través de la crianza. Finalmente, "Parpadeo" se erige como el vino emblema de la casa, diseñado con un gran potencial de guarda y una identidad bien definida.

Del escenario a las hileras de vid Para Luciano, este negocio no es una simple inversión, sino una extensión de su mundo personal donde la paciencia y el tiempo juegan un rol central. El cantante participa en la definición del estilo de los vinos, buscando ejemplares equilibrados que reflejen la misma sensibilidad que transmite en sus canciones.