7 de junio de 2026 - 18:42

Esta es la verdadera razón por la que las botellas de vino tienen un hueco en la base

El hueco de la botella de vino no es un detalle estético al servir. Esta curiosa forma tiene una explicación técnica para que el vidrio resista.

Es una solución que se convirtió en un rasgo distintivo de las botellas de vino.

Es una solución que se convirtió en un rasgo distintivo de las botellas de vino.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Al observar una botella de vino, hay una parte que suele pasar desapercibida: la cavidad ubicada en la parte inferior. Aunque forma parte del diseño de prácticamente todas las botellas, pocos conocen su verdadero propósito. Lo más llamativo es que esta característica no fue creada por cuestiones decorativas, sino por una necesidad mucho más importante.

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A simple vista puede parecer un simple detalle estético, pero la realidad es diferente. Ese hueco cumple funciones que ayudan a que la botella soporte condiciones exigentes y, además, aporta beneficios durante el servicio del vino.

botella de vino con hueco
El hueco ayuda en la conservación de la bebida.

El hueco ayuda en la conservación de la bebida.

Cuál es el motivo estructural que hace indispensable esta hendidura en las botellas

La principal razón de la existencia de esta cavidad está relacionada con la resistencia del envase. Una vez que el vino es embotellado y sellado con el corcho, el recipiente debe soportar una presión considerable en su interior. En determinadas circunstancias, esa fuerza puede ser mucho mayor.

  • Los fabricantes descubrieron hace siglos que la parte inferior de la botella era una de las zonas más vulnerables frente a las tensiones internas. Para solucionar este problema incorporaron una curvatura hacia adentro, conocida en la industria como “punt”, que distribuye mejor la presión y refuerza la estructura general del vidrio.
  • Gracias a este diseño, el riesgo de roturas disminuye significativamente. En lugar de concentrar la fuerza en un punto plano, la forma cóncava permite repartir las cargas de manera más uniforme a través de toda la botella. Esto resulta especialmente importante durante el almacenamiento, el transporte y la manipulación del producto.
  • Además, la cavidad ayuda a otorgar mayor estabilidad estructural al recipiente. Aunque se cree que fue diseñada para facilitar el agarre al servir, su función original estuvo vinculada a la seguridad y a la durabilidad del envase.
botella de vino con hueco
Su significado es una ingeniería que combina seguridad, funcionalidad y tradición en una sola pieza.

Su significado es una ingeniería que combina seguridad, funcionalidad y tradición en una sola pieza.

Qué ventaja adicional beneficia al vino y también al champagne

Más allá del refuerzo estructural, la hendidura inferior ofrece otro beneficio importante, especialmente en determinados tipos de vino. En los vinos tintos que desarrollan sedimentos naturales con el paso del tiempo, la forma de la base contribuye a que esos restos sólidos se acumulen alrededor de la curvatura.

Este detalle reduce las posibilidades de que los sedimentos se mezclen nuevamente con el líquido al momento de servir. Como consecuencia, el vino puede llegar a la copa con una apariencia más limpia y agradable.

La utilidad del diseño también se extiende a las bebidas espumantes

  • En productos como el champagne o los vinos espumosos, la presión interna es todavía mayor debido a la presencia del dióxido de carbono responsable de las burbujas características. Sin un refuerzo adecuado, la base de la botella sería uno de los puntos con mayor riesgo de sufrir daños.
  • Por ese motivo, la curvatura inferior ayuda a distribuir la presión generada por los gases y mejora la resistencia global del envase. De esta manera, las botellas pueden soportar mejor las exigencias propias de estas bebidas sin comprometer su integridad.
botella de vino con hueco

El hueco presente en la base de las botellas de vino no fue creado para cuestiones estéticas ni para facilitar el servicio. Su verdadera función es reforzar la estructura del recipiente frente a la presión interna y, además, favorecer la acumulación de sedimentos en ciertos vinos.

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