27 de julio de 2026 - 17:30

Una torta que se hace en 2 minutos y merece un premio: mezclá leche condensada y galletitas

Esta receta fría combina la cremosidad del chocolate blanco con un toque cítrico, ideal para resolver un postre elegante sin necesidad de encender el horno.

Esta torta es rica, rápida y fácil de hacer.&nbsp;

Esta torta es rica, rápida y fácil de hacer. 

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Por Daniela Leiva

Lograr una torta de vitrina en casa es posible con ingredientes básicos de alacena. La clave de esta preparación está en el contraste entre las galletitas humedecidas y una crema suave que se cocina en pocos minutos. Es una solución práctica para quienes buscan sorprender con un sabor equilibrado y una textura profesional.

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Dulzura y frescura en un solo bocado

Este postre utiliza galletitas tipo vainillas como estructura, sostenidas por una crema espesa de chocolate blanco y limón. La preparación no requiere técnicas complejas de pastelería, lo que la convierte en una opción rápida para cualquier ocasión donde el tiempo es escaso pero se busca un resultado de alta calidad.

Ingredientes

  • 200 g de galletitas vainillas

  • 800 ml de leche (300 ml para mojar y 500 ml para la crema)

  • 2 yemas de huevo

  • 200 g de leche condensada

  • 1 limón

  • 50 g de maicena

  • 100 g de chocolate blanco troceado

El secreto para una crema sin grumos y firme

La consistencia perfecta se logra mediante el control de la temperatura y el orden de los ingredientes. El uso de la maicena como agente espesante requiere que la leche se vierta lentamente mientras se bate de forma constante; esto asegura que el almidón se distribuya de manera uniforme antes de recibir calor. Por su parte, el chocolate blanco bien picado se funde rápidamente, aportando los lípidos necesarios para dar cuerpo y brillo a la mezcla final.

Paso a paso

  1. Sumergir las galletitas rápidamente en 300 ml de leche para evitar que se ablanden de más y acomodarlas en la base de un molde.

  2. Batir las 2 yemas con los 200 g de leche condensada hasta obtener una base lisa.

  3. Incorporar el jugo de un limón y los 50 g de maicena, mezclando bien para integrar.

  4. Añadir los 500 ml de leche poco a poco mientras se bate para evitar la formación de grumos.

  5. Calentar la mezcla hasta que espese y agregar los 100 g de chocolate blanco troceado para que se derrita de forma uniforme.

  6. Verter la crema caliente sobre las galletitas, cubrir con film transparente y refrigerar para que tome consistencia.

Para un resultado superior, se puede decorar con ralladura de limón fresca o láminas de almendras tostadas antes de servir. Esto aporta una textura crujiente que contrasta con la suavidad de la crema y realza los aromas cítricos de la torta.

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